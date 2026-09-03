Toros apalea a Sultanes; se coloca a un triunfo de Serie del Rey

La novena regiomontana cae en el cuarto partido de la Serie Final de la Zona Norte ante los Toros, que se ponen a una victoria de llegar a la Serie del Rey

Los Toros de Tijuana dieron un golpe de autoridad en la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al vencer por marcador de 15-7 a los Sultanes de Monterrey en el cuarto juego disputado en el Palacio , para tomar ventaja de 3-1 en la serie y quedar a una sola victoria de avanzar a la Serie del Rey.

La novena fronteriza prácticamente encaminó el encuentro desde las primeras entradas. En el primer episodio, Hernán Pérez conectó un grand slam que puso adelante a Tijuana 4-0. Un inning después, Franchy Cordero añadió un cuadrangular de tres carreras para ampliar la diferencia a 7-0 y complicar la noche para los regiomontanos.

Los Toros continuaron castigando el pitcheo de Monterrey y aumentaron la ventaja a 9-0 en la quinta entrada con un sencillo productor de dos carreras de Pérez, quien terminó como la gran figura ofensiva del encuentro al batear de 5-4 con siete carreras impulsadas.

Sultanes reaccionó en la parte final del juego. La primera carrera llegó en el quinto inning gracias a una rola productora de José “Pepillo” Cardona, mientras que en la séptima entrada los Fantasmas Grises anotaron tres veces para acercarse 9-4.

La esperanza de remontada se encendió en el octavo capítulo cuando Javier Salazar disparó un cuadrangular de tres carreras, acercando a Monterrey 11-7 después de haber estado abajo por ocho anotaciones. Sin embargo, los Toros respondieron con un ataque de cuatro carreras en la novena para sentenciar el encuentro y sellar la victoria por 15-7.

En el montículo, David Reyes se apuntó el triunfo tras una sólida salida de calidad, mientras que Jared Wetherbee cargó con la derrota luego de permitir seis carreras en apenas una entrada y un tercio de trabajo.

Con este resultado, Tijuana tomó ventaja de 3 juegos a 1 en la Serie de Campeonato de la Zona Norte y dejó a Monterrey sin margen de error.

Los Sultanes están obligados a ganar el quinto duelo para mantenerse con vida, mientras que los Toros buscarán el triunfo que les otorgue el campeonato norteño y el boleto a la Serie del Rey.