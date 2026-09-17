Toros, a un triunfo de la gloria; Olmecas a forzar séptimo juego

Este martes se reanuda la Serie del Rey en busca de un campeón en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde Tijuana tiene ventaja de 3-2 sobre Tabasco

La Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol entra esta noche en su momento más decisivo. Los Toros de Tijuana regresan a casa con ventaja de 3-2 sobre los Olmecas de Tabasco y con la posibilidad de conquistar el campeonato frente a su afición en el Juego 6 de la gran final.

La novena fronteriza tomó la delantera en la serie tras imponerse 6-5 en un dramático quinto encuentro disputado en Villahermosa. Después de dejar escapar una ventaja tempranera y verse abajo en el marcador, los tijuanenses reaccionaron en los innings finales gracias a los cuadrangulares de Hernán Pérez y Junior Lake, este último responsable de la carrera que definió el encuentro.

Con ese resultado, los Toros quedaron a una sola victoria de levantar el tercer campeonato de su historia, después de los títulos conquistados en 2017 y 2021.

Por su parte, los Olmecas llegan al compromiso sin margen de error. El conjunto tabasqueño está obligado a ganar para emparejar la serie 3-3 y extender la definición hasta un séptimo y definitivo duelo. Una derrota significaría el fin de sus aspiraciones de coronarse campeones de la LMB.

La final ha sido una auténtica batalla de alternancia. Tabasco abrió la serie con triunfo de 7-1, Tijuana respondió con una contundente victoria de 13-2, los Toros tomaron ventaja con un 2-0 en el Juego 3, los Olmecas igualaron el enfrentamiento al ganar 9-1 el cuarto choque y los fronterizos recuperaron la ventaja con el ajustado 6-5 del quinto episodio.

En el montículo se perfila un duelo que ya se presentó en la serie. De acuerdo con los reportes previos, Jeremy Rhoades abrirá por los Olmecas, mientras que Adonis Medina será el encargado de lanzar por los Toros, repitiendo el enfrentamiento de abridores visto en el segundo compromiso de la final.

El Juego 6 está programado para este martes a las 20:35 horas (tiempo del Centro de México) en el Toros Mobil Park. En caso de una victoria de Tabasco, el séptimo y último encuentro se disputará mañana miércoles en el mismo escenario.

La mesa está servida para una noche de alta tensión en la frontera: Toros buscará completar la obra y celebrar un título más ante su gente, mientras que Olmecas intentará mantener viva la serie y obligar a un desenlace de todo o nada.