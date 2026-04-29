Tormenta en Nashville provoca el retraso en el duelo con Tigres

El duelo correspondiente a la ida de la semifinal de Concachampions fue aplazado y se prevé que el juego arranque alrededor de las 19:30 horas

El duelo entre Tigres y Nashville de este martes por la Concachampions fue aplazado debido a una tormenta eléctrica.

Debido a esto, se prevé que el juego arranque alrededor de las 19:30 horas.

A través de un comunicado, Tigres informó que la Concacaf tomó la decisión tras consultar con las partes interesadas locales, priorizando la seguridad ante la tormenta eléctrica presente en Nashville.

En el documento, el organismo señaló que el partido de semifinales en el GEODIS Park sufrió un ajuste en su horario, quedando reprogramado para más tarde.

En este sentido, después de que la lluvia y la actividad eléctrica se hicieran presentes en el GEODIS Park, se activaron los protocolos de seguridad en el inmueble.

Se espera que el partido pueda disputarse una vez que el clima lo permita.