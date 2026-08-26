Topuria vs Pimblett surge como posible pelea estelar de UFC 335

El combate tendría sentido deportivo: Topuria ocupa el primer lugar de la clasificación de las 155 libras y Pimblett se encuentra en la quinta posición.

Una de las rivalidades más intensas de la UFC podría finalmente llegar al octágono. Ilia Topuria y Paddy Pimblett son señalados como posibles protagonistas de la pelea estelar de UFC 335, evento programado para el próximo 12 de diciembre en Las Vegas.

Hasta el momento, la empresa no ha confirmado el enfrentamiento ni existen contratos anunciados públicamente. La versión comenzó a circular en redes sociales después de conocerse la fecha del evento y ante la disponibilidad de ambos contendientes del peso ligero.

El combate tendría sentido deportivo: Topuria ocupa el primer lugar de la clasificación de las 155 libras y Pimblett se encuentra en la quinta posición. Además, ambos necesitan una victoria importante para volver a acercarse al campeonato que actualmente posee Justin Gaethje.

Una rivalidad que comenzó fuera del octágono

La enemistad entre ambos se remonta a 2021, cuando Pimblett respondió a un desafío del peleador georgiano Guram Kutateladze con comentarios despectivos sobre Georgia y su conflicto histórico con Rusia.

Topuria, de ascendencia georgiana y nacionalidad española, intervino para defender sus raíces. A partir de ese momento comenzaron a intercambiar insultos y amenazas mediante redes sociales.

Aunque Pimblett eliminó posteriormente sus publicaciones y ofreció una disculpa, Topuria consideró que los comentarios habían rebasado el terreno de la promoción deportiva.

La tensión llegó al contacto físico en marzo de 2022, durante la semana de UFC Londres. Ambos se encontraron en el hotel donde estaban concentrados los peleadores y protagonizaron un altercado que quedó registrado en video.

Topuria se acercó acompañado por integrantes de su equipo, mientras Pimblett se encontraba en una zona de alimentos. Durante la confrontación, el británico lanzó una botella de desinfectante para manos y el hispano-georgiano respondió con golpes antes de que las personas presentes los separaran.

El título ligero volvió posible el enfrentamiento

La pelea resultaba complicada de organizar porque Topuria competía principalmente en peso pluma, mientras Pimblett desarrollaba su carrera en la división ligera.

El escenario cambió cuando Topuria subió a las 155 libras y noqueó a Charles Oliveira en junio de 2025 para conquistar un segundo campeonato dentro de la compañía.

Después de aquella victoria, el entonces campeón llamó a Pimblett para que ingresara al octágono. Ambos se encararon e intercambiaron palabras hasta que Topuria empujó al británico y el personal de seguridad intervino.

La confrontación no estaba programada y tampoco significó que la pelea fuera acordada, pero convirtió una disputa personal de varios años en uno de los enfrentamientos con mayor potencial comercial de la división.

Durante 2026, los caminos de ambos volvieron a acercarse. Pimblett perdió ante Gaethje en una pelea por el campeonato interino, pero recuperó terreno al someter a Benoît Saint Denis en el primer asalto durante UFC 329.

Topuria, por su parte, sufrió frente a Gaethje la primera derrota de su carrera profesional y perdió el cinturón ligero. El resultado dejó a los dos fuera de una pelea inmediata por el título, pero dentro de los primeros lugares de la categoría.

La condición física de Topuria pone en duda UFC 335

Tras su victoria sobre Saint Denis, Pimblett volvió a mencionar a Topuria entre los rivales que desea enfrentar y aseguró que aprovecharía la promoción del combate para reactivar su guerra verbal.

Sin embargo, la posibilidad de realizar la pelea en diciembre dependerá principalmente de la recuperación de Topuria, quien habría sufrido lesiones durante su combate contra Gaethje y podría permanecer fuera hasta finales de 2026 o comienzos de 2027.

El propio Pimblett había expresado dudas sobre un regreso inmediato del hispano-georgiano, aunque dejó claro que estaría dispuesto a convertirse en su primer rival después de la derrota.

UFC 335 todavía no cuenta con una pelea estelar anunciada, lo que mantiene abierta la posibilidad. No obstante, las publicaciones que aseguran que el combate ya fue reservado o que alguno de los peleadores firmó contrato no han sido respaldadas por una confirmación oficial.

De concretarse, Topuria contra Pimblett no sería una disputa por el campeonato, sino una pelea de alto perfil que podría definir a uno de los próximos aspirantes al cinturón y resolver una rivalidad que lleva más de cuatro años construyéndose.