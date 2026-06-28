Tony Parker inicia una nueva etapa como entrenador del Asvel

La leyenda de la NBA dirigirá al Asvel Lyon-Villeurbanne la próxima temporada, dejando atrás su etapa como directivo del club francés.

El exjugador francés Tony Parker fue nombrado nuevo entrenador del Asvel Lyon-Villeurbanne, equipo del que ha sido accionista mayoritario y presidente desde 2014. Con esta decisión, el cuatro veces campeón de la NBA debutará como entrenador principal en la próxima temporada.

El club francés presentó el nombramiento como el inicio de una nueva etapa, con el objetivo de consolidarse entre las principales organizaciones del baloncesto europeo y reforzar su presencia en la Euroliga.

De los despachos al banquillo

Parker ingresó al Asvel como accionista en 2009 y cinco años más tarde asumió el control mayoritario de la institución, además de la presidencia del club.

En febrero pasado, el exbase francés ya había adelantado en una entrevista con medios de su país que su intención era vender el club para concentrarse en desarrollar una carrera como entrenador.

"Siento un inmenso orgullo al asumir esta responsabilidad en este club legendario. Volver a la cancha cada día, experimentar de nuevo la adrenalina de los partidos y guiar a un equipo en su desarrollo son ret os que me motivan profundamente", expresó Parker.

El exjugador añadió que su objetivo será construir una cultura ganadora y desarrollar un proyecto a largo plazo que fortalezca al club y represente con orgullo a Villeurbanne, Lyon y al baloncesto francés.

Releva a Pierric Poupet

Tony Parker sustituirá en el cargo a Pierric Poupet, quien dirigió al Asvel durante una temporada en la que el equipo terminó en el último lugar de la Euroliga y ocupó la cuarta posición en la liga francesa, donde fue eliminado en los cuartos de final de los playoffs por el Cholet.

Además de asumir el mando del Asvel, está previsto que Parker dirija a la selección de Francia durante el Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-17, que se celebra en Estambul, Turquía, del 27 de junio al 5 de julio.