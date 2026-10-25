Toma ventaja Milwaukee en inicio de la Serie Mundial

El abridor Jacob Misiorowski lanzó cinco sólidas entradas para liderar la victoria de los Brewers por 3-2 sobre los Tampa Bay Rays en el primer juego.

Los Milwaukee Brewers tomaron la delantera en el Clásico de Otoño al vencer por pizarra de 3-2 a los Tampa Bay Rays en el primer encuentro de la Serie Mundial 2026, disputado este viernes.

El conjunto de Milwaukee arrancó con fuerza en las primeras entradas, asegurando una ventaja temprana que les permitió manejar los tiempos del encuentro a pesar del repunte ofensivo de los Rays en el tramo final del compromiso.

Estadísticas y desempeño clave del partido

El duelo inaugural dejó cifras destacadas tanto en el plato como desde la lomita de los lanzadores, por parte de los Brewers, marcaron dos anotaciones en el primer inning y una más en la séptima entrada, mientras que Tampa Bay respondió con una carrera en la cuarta y otra en la novena, quedándose a la zaga.

Por parte de Milwaukee, Jackson Chourio brilló al conectar 2 imparables en 4 turnos y remolcar una carrera, respaldado por William Contreras, quien también produjo una anotación. En tanto, Jonathan Aranda destacó por los Rays al irse de 3-3, mientras que Jacob Misiorowski se apuntó una sólida apertura de 5 entradas completas por los ganadores, permitiendo 4 hits, una carrera limpia y recetando 3 ponches para contener la ofensiva rival.