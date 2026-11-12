Toma Rayadas ventaja ante Pachuca en los Cuartos de Final

Monterrey venció 1-0 a Tuzas de visita con gol de Diana García, en la Ida de Cuartos; la Vuelta será el domingo a las 19:00 horas en el “Gigante de Acero”

Rayadas dio el primer golpe en los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de imponerse por marcador de 1-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que le permitirá cerrar la eliminatoria en casa con una ligera ventaja.

El conjunto regiomontano necesitó apenas dos minutos para encontrar el camino al triunfo. Tras un tiro de esquina desde el sector derecho, el balón llegó a primer poste, donde apareció Diana García, quien sin marca conectó un sólido remate de cabeza para mandar el esférico al fondo de las redes.

Con la ventaja en el marcador, las dirigidas por Amandine Miquel buscaron mantener el orden y controlar las acciones ante unas Tuzas que no dejaron de insistir en busca del empate.

Pese a que el encuentro terminó con una sola anotación, ambos equipos generaron oportunidades frente al arco rival. Pachuca registró tres disparos a puerta, misma cantidad que Rayadas, aunque ninguna de las dos escuadras logró modificar nuevamente el marcador.

De esta manera, las albiazules consiguieron llevarse el primer capítulo de una eliminatoria que tiene como antecedente un semestre sin enfrentamientos directos entre ambas escuadras, debido al nuevo formato de competencia, que evitó que coincidieran durante las 14 jornadas de la fase regular.

Ahora, Rayadas regresará a Nuevo León para preparar el compromiso definitivo, en el que tendrá la oportunidad de sellar su boleto a las Semifinales frente a su afición. Un empate o una victoria en el partido de Vuelta será suficiente para que las regiomontanas avancen a la siguiente ronda.

Por su parte, Pachuca estará obligado a buscar la remontada, pues necesitará ganar por al menos dos goles de diferencia para darle la vuelta al marcador global y mantenerse con vida en el torneo.

El segundo enfrentamiento entre ambas escuadras se disputará el próximo domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monterrey, donde se definirá al equipo que continuará su camino rumbo al título del Apertura 2026.