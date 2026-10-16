Toma forma la parrilla de la Fórmula 1 para el año 2027

Escuderías alistan alineaciones para 2027; destacan Checo Pérez en Cadillac, Colapinto en Alpine y duplas consolidadas en F1.

De cara al futuro de la máxima categoría del automovilismo, la proyección de la parrilla de pilotos para la temporada 2027 comienza a tomar forma con importantes combinaciones de talento consagrado, jóvenes promesas y nuevas escuderías en la competencia.

En la parte alta de la tabla, escuderías consolidadas apuestan por la continuidad y la potencia en sus filas. Tal es el caso de McLaren, que mantiene su sólida dupla conformada por Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Ferrari reúne la experiencia y velocidad de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Por su parte, Red Bull Racing perfila su alineación con Max Verstappen acompañado por Isack Hadjar, al tiempo que Mercedes integra al joven Kimi Antonelli junto a George Russell, y Aston Martin conserva la veteranía en pista con Fernando Alonso y Lance Stroll.

En el medio de la parrilla y entre los equipos en constante desarrollo, las alineaciones presentan movimientos de gran interés estratégico. Alpine sigue contemplando la dupla de Pierre Gasly con el argentino Franco Colapinto, mientras que Williams apuesta por la solidez de Alex Albon y Carlos Sainz.

Asimismo, Audi continúa con la experiencia de Nico Hülkenberg y el talento de Gabriel Bortoleto, así como Cadillac con una veterana alineación compuesta por Valtteri Bottas y el mexicano Sergio “Checo” Pérez. Finalmente, Haas confirma de momento la incorporación de Rafael Câmara a la espera de definir su segundo asiento, mientras que Racing Bulls mantiene sus dos plazas pendientes por confirmar para terminar de estructurar el mapa definitivo de competidores.