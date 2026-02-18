Toluca y Pachuca reparten puntos en el Nemesio

Toluca y Pachuca empataron 1-1 en la jornada 9 del Clausura 2026. Le Sommer llegó a nueve goles y las Diablas dejaron ir el triunfo

En un auténtico choque de trenes, Toluca y Pachuca igualaron 1-1 en el estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, resultado que dejó sensaciones encontradas para las escarlatas, que generaron más opciones pero carecieron de contundencia.

Las Diablas Rojas mostraron intensidad desde el arranque y presentaron como novedad el debut de la delantera sueca Sofia Jakobsson, quien dio destellos de velocidad y técnica, asociándose con la francesa Eugenie Le Sommer, referente ofensiva del equipo mexiquense.

Pachuca fue más certero. Al minuto 15, tras una jugada de Chinwendu Ihezou dentro del área que terminó en falta señalada por la silbante Ana Guarneros, se marcó penal a favor de las Tuzas.

Andrea Pereira ejecutó con potencia, por izquierda y arriba; aunque la guardameta Valeria Martínez adivinó el disparo, no logró detenerlo para el 1-0 visitante.

Toluca respondió con aproximaciones claras. Jakobsson tuvo un mano a mano al 20’, pero su disparo cruzado se fue apenas por fuera. Más tarde, Amandine Henry intentó de cabeza sin éxito. Pachuca también amenazó al contragolpe, aunque sin ampliar la ventaja.

Le Sommer responde

Para la segunda mitad, el conjunto escarlata adelantó líneas y encontró recompensa al 57’. Casandra Cuevas filtró un servicio largo al centro que Le Sommer controló con calidad, se enfiló al área y definió colocado para el 1-1.

La francesa firmó así su noveno gol del torneo y quedó a uno de la líder de goleo, Charlyn Corral, quien no tuvo actividad en este encuentro.

Toluca dominó el tramo final del partido y estuvo cerca del triunfo. Al 59’, Le Sommer estrelló un disparo en el poste. En la última jugada, al 92’, Deneisha Blackwood desbordó por izquierda y sacó un potente tiro que fue contenido por la arquera Esthefanny Barrera, sellando el empate.