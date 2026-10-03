Toluca y Monterrey regresan a Houston para duelo amistoso

El balance reciente favorece a los Diablos Rojos: en los últimos cinco enfrentamientos oficiales consiguieron cuatro victorias por una de Monterrey

Monterrey volverá al escenario donde perdió la final de la Leagues Cup para enfrentar nuevamente a Toluca, un rival que lo ha vencido en sus últimos tres encuentros oficiales.

El partido amistoso se disputará este sábado 3 de octubre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, durante la pausa internacional del Apertura 2026.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México y de Monterrey, equivalentes a las 18:30 horas de Houston. Aunque no estarán en juego puntos de Liga MX, Rayados tendrá una prueba ante un equipo que también lo eliminó en las dos liguillas de 2025.

Rayados regresa al escenario de la final de Leagues Cup

El antecedente más reciente entre ambos ocurrió el 6 de septiembre, cuando Toluca ganó 2-0 en ese mismo estadio y conquistó la Leagues Cup.

Alexis Vega abrió el marcador al minuto 4 y Helinho amplió la ventaja al 70, mientras Monterrey terminó sin poder concretar sus oportunidades.

Menos de un mes después, los equipos volverán a encontrarse en Houston. Para Rayados, el compromiso forma parte de su preparación para mantener el ritmo competitivo antes de retomar la actividad del Apertura 2026.

Monterrey llega después de perder 4-2 ante Atlante en su partido más reciente del torneo, disputado en el Estadio Banorte.

Toluca ganó cuatro de los últimos cinco duelos oficiales

El balance reciente favorece a los Diablos Rojos: en los últimos cinco enfrentamientos oficiales consiguieron cuatro victorias por una de Monterrey, con 12 goles a favor y cinco en contra.

Además del triunfo en la final de Leagues Cup, Toluca ganó 1-0 en el Estadio BBVA durante la primera jornada del Clausura 2026 y se impuso 3-2 en la vuelta de las semifinales del Apertura 2025. Esos resultados conforman su racha de tres victorias consecutivas ante Rayados.

La última victoria de Monterrey en esta serie fue el 3 de diciembre de 2025, cuando ganó 1-0 en la semifinal de ida. Antes de esa eliminatoria, Toluca había vencido 6-2 al conjunto regiomontano en la fase regular del Apertura, el 24 de septiembre.

Horario del amistoso entre Monterrey y Toluca

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

sábado 3 de octubre de 2026. Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México.

17:30 horas, tiempo del centro de México. Sede: Shell Energy Stadium, Houston, Texas.

Shell Energy Stadium, Houston, Texas. Transmisión en México: pendiente de confirmación en la información disponible.

Después del amistoso, Monterrey tiene programada su visita al América para el sábado 10 de octubre, dentro de la jornada 11. El siguiente enfrentamiento de Liga MX entre Toluca y Rayados está previsto para el 7 de noviembre, en la jornada 16 del Apertura 2026.