Toluca vence a Tigres en penales y es nuevo campeon de la 'Conca'

Los Diablos Rojos vencieron 6-5 en penales a Tigres tras empatar 1-1 y aseguraron su boleto al próximo Mundial de Clubes

Toluca se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al derrotar a Tigres en una dramática tanda de penaltis por 6-5, luego de empatar 1-1 tras los tiempos extras en el estadio Nemesio Díez.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el argentino Antonio Mohamed conquistó su tercer título en la historia del máximo torneo de clubes de la región.

Los Diablos Rojos tuvieron que emplearse a fondo para superar a unos Tigres que reaccionaron en los minutos finales del alargue y llevaron la definición hasta los disparos desde los once pasos.

Toluca golpeó primero en el alargue

Durante el tiempo reglamentario, ambos equipos protagonizaron un encuentro muy disputado en la mitad de la cancha y con pocas oportunidades claras de gol.

La ocasión más peligrosa de Toluca en la primera mitad llegó tras una recuperación del brasileño Helinho, quien intentó sorprender con un disparo bombeado, pero el arquero argentino Nahuel Guzmán reaccionó a tiempo para evitar la anotación.

Por parte de Tigres, la oportunidad más clara llegó en el segundo tiempo cuando André-Pierre Gignac remató prácticamente frente al arco, pero el guardameta Luis García logró desviar el balón con el pie para mantener el empate.

Después de los 90 minutos sin goles, el encuentro se fue al tiempo extra, donde Toluca encontró la ventaja al minuto 104 gracias a un disparo dentro del área de Jorge Díaz, quien venció a Nahuel Guzmán para el 1-0.

Tigres reaccionó y forzó los penaltis

Cuando parecía que los escarlatas se encaminaban al título, Tigres encontró el empate al minuto 114.

El brasileño Joaquim apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que venció a Luis García y envió la final a la definición por penaltis.

El gol revitalizó a los felinos, que buscaron completar la remontada en los últimos minutos, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

Luis García fue el héroe desde los once pasos

En la tanda definitiva, Toluca mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 6-5.

Los escarlatas marcaron a través de Pável Pérez, Santiago Simón, el uruguayo Federico Pereira, Jorge Díaz, Sebastián Córdova y Fernando Arce.

Por Tigres acertaron André-Pierre Gignac, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, además de Diego Lainez y el brasileño Rómulo Zwarg.

Las fallas de Fernando Gorriarán y Juan Purata, sumadas a las dos atajadas de Luis García, terminaron inclinando la balanza a favor de los Diablos Rojos.

De esta manera, Toluca levantó el trofeo de la Concacaf y sumó una nueva página dorada a su historia bajo el mando de Antonio Mohamed.