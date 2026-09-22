Toluca sigue líder: así marcha la tabla general de Liga MX

Toluca conservó el liderato del Apertura 2026 pese a caer 3-2 ante Santos Laguna. Chivas y América empataron 2-2 en el Clásico Nacional y siguen al acecho

La Jornada 9 del Apertura 2026 dejó cambios importantes en la clasificación, aunque Toluca logró conservar el liderato pese a sufrir su segunda derrota del torneo.

Tigres vuelve a caer y se aleja de la pelea

Los felinos visitaron a FC Juárez y terminaron derrotados 2-0. Óscar Estupiñán fue la figura del encuentro al marcar los dos goles de los Bravos.

La derrota dejó a Tigres con siete puntos, en el lugar 16 de la clasificación.

Rayados toma impulso ante Cruz Azul

Monterrey consiguió una victoria importante al imponerse 1-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA.

César Garza marcó el único gol del encuentro y permitió que Rayados llegara a 13 puntos para colocarse en el décimo puesto, mientras La Máquina se quedó con 15 unidades.

Así marchó el resto de la Jornada 9

Puebla rescata un punto ante Atlante (1-1)

La jornada comenzó con un empate en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla tomó la ventaja con un gol de Mathías Tomás, pero Atlante respondió para igualar el encuentro por conducto de Walter Portales.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero terminaron repartiendo unidades.

San Luis se impone con autoridad (3-1)

San Luis aprovechó su condición de local y superó a Necaxa por 3-1. Felipe Mora, Christopher Andrade Martín y Eduardo Águila marcaron para los potosinos.

Necaxa consiguió descontar mediante Julián Carranza, pero no pudo evitar la derrota.

Atlas y Pumas se reparten los puntos (1-1)

El Estadio Jalisco fue escenario de un duelo equilibrado que terminó con empate. Luis Esteves adelantó al Atlas, pero Pumas encontró la respuesta con Ángel Azuaje.

Los dos equipos tuvieron opciones para quedarse con la victoria, aunque ninguno consiguió marcar el segundo tanto.

América y Chivas dejan todo en empate (2-2)

El Clásico Nacional terminó con un empate de cuatro goles. Miguel Borja marcó en dos ocasiones para las Águilas, mientras Bryan González y un autogol de Miguel Vázquez permitieron a Chivas rescatar el 2-2.

El resultado dejó al Rebaño con 18 puntos y al América con 17, ambos todavía cerca del líder Toluca.

Santos remonta y frena al líder (3-2)

Toluca parecía encaminado a mantener el paso en la parte alta, pero Santos protagonizó la remontada de la jornada en el Estadio Nemesio Díez.

Federico Viñas y Paulinho marcaron para los Diablos, mientras Ezequiel Bullaude, Kevin Palacios y Francisco Villalba anotaron los goles que le dieron la vuelta al encuentro.

Pese a la derrota, Toluca conservó el primer lugar con 19 unidades.

Pachuca y Tijuana protagonizan otro empate (2-2)

Los Tuzos y Xolos protagonizaron un partido de ida y vuelta que terminó igualado. Salomón Rondón marcó los dos goles de Pachuca, mientras Gilberto Mora y Jesús Gómez respondieron por Tijuana.

El empate permitió a ambos equipos mantenerse cerca de la zona alta de la clasificación.

Querétaro y León también dividen puntos (1-1)

Querétaro y León cerraron la Jornada 9 con otro empate. Iker Benito puso adelante a los Gallos, pero Daniel Arcila apareció para igualar el marcador.

Ninguno de los dos equipos logró encontrar el gol de la victoria en el tramo final.

Así marcha la tabla general

Después de nueve jornadas, Toluca sigue en la cima, aunque Chivas y América se mantienen muy cerca.

Toluca — 19 puntos Chivas — 18 puntos América — 17 puntos Cruz Azul — 15 puntos Querétaro — 14 puntos León — 14 puntos Tijuana — 14 puntos Puebla — 14 puntos Atlas — 14 puntos Monterrey — 13 puntos Pachuca — 12 puntos Pumas — 12 puntos Atlético de San Luis — 9 puntos Atlante — 8 puntos Necaxa — 8 puntos Tigres — 7 puntos Santos Laguna — 7 puntos FC Juárez — 3 puntos

La Jornada 10 ya tiene horarios

La siguiente fecha del Apertura 2026 se disputará entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre.

Viernes 25 de septiembre

Atlante vs Monterrey — 19:00 horas

Tijuana vs Atlas — 21:00 horas

Sábado 26 de septiembre

Cruz Azul vs Toluca — 17:00 horas

Chivas vs Querétaro — 17:06 horas

Santos vs Pachuca — 19:00 horas

Tigres vs Puebla — 19:00 horas

Domingo 27 de septiembre

Pumas vs Atlético de San Luis — 12:00 horas

León vs FC Juárez — 19:00 horas

Necaxa vs América — 21:00 horas

Además, todavía están pendientes dos encuentros correspondientes a la Jornada 7: América vs Tijuana y Querétaro vs Monterrey. Estos partidos podrían modificar nuevamente la clasificación del Apertura 2026.