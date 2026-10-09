Toluca se suele 'quemar' jugando contra Tigres en el 'Volcán'

De esta mala racha que comprende desde el Clausura 2022 al presente, cinco encuentros fueron derrotas toluqueñas y tres más empates

Tigres está necesitado de triunfos, pues poco a poco se va quedando sin opciones para mantenerse en los puestos de Liguilla, sin embargo, en el regreso de la Liga MX, tendrá una prueba complicadísima: Toluca.

Y aunque en la mesa podría parecer que todo está perdido, la realidad es que los felinos suelen sacar la casta contra los "Diablos" cuando juegan en el calor de su "Volcán", especialmente en años recientes.

De hecho, aun cuando los Escarlatas están viviendo una nueva era dorada, jugar en San Nicolás se les ha complicado, pues tienen ocho partidos seguidos sin salir con la victoria en el Universitario.

De esta mala racha que comprende desde el Clausura 2022, cinco encuentros fueron derrotas y tres más empates, solamente uno en el que no logró aguantar el cero.

Estos enfrentamientos contemplan choques de Liguilla, pues ambos se midieron en los Cuartos de Final del Clausura 2023, con Tigres ganando 4-1; luego en Semifinales del Clausura 2025 con empate 1-1 y finalmente la Final del Apertura 2025 con triunfo felino por 1-0.

Los auriazules tendrán que apelar a ese impulso que les da jugar en su cancha, pues el rendimiento a lo largo del semestre ha sido bastante malo, mientras que Toluca marcha como el líder de la competencia.

Será en una nueva edición del Viernes Botanero que los regios intenten dar la campanada contra el Toluca, lo que les servirá como envión anímico buscando una milagrosa clasificación a la Liguilla, donde nuevamente podrían cruzarse.