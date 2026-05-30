Toluca no tiene presión, sino ilusión por ganar la Conca: Mohamed

El técnico argentino, Antonio Mohamed, compartió su deseo de ganar la Concachampions para seguir dejando huella en la historia del Toluca

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, reconoció este viernes que su equipo es favorito para derrotar a los Tigres en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"El equipo conserva esa voracidad de victoria, sabemos que no será sencillo ante un rival difícil, pero tenemos la ventaja de jugar de local, por eso somos favoritos sobre ellos. Va a ser una final muy cerrada en la que los detalles marcarán la diferencia", aseveró el técnico.

El Toluca recibirá este sábado a los Tigres en el duelo por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf que se jugará en el estadio Nemesio Díez de esta ciudad.

El estratega señaló que en lugar de presión, su equipo tiene una gran ilusión por jugar este partido.

"No manejamos presión, manejamos ilusión y sueños. La presión te paraliza y nosotros debemos disfrutar cada partido, pero estamos preparados para todo. Puede que no ganemos, es futbol y puede pasar, pero queremos triunfar, es una gran ilusión", subrayó el 'Turco'.

Mohamed aceptó que será complicado superar a los Tigres, uno de los equipos más ganadores del futbol mexicano en los últimos años.

"Va a ser un juego de mucho estudio porque cualquier error puede inclinar la balanza. Tigres es un equipo complicado, pero nuestro objetivo es terminar las jugadas y ser contundentes, vamos a ir por el resultado, no vamos a traicionar nuestra idea", explicó.

El argentino compartió su deseo de dejar una huella profundo en la historia del Toluca, equipo con el que ya fue bicampeón de liga, para lo cual busca levantar este título internacional.

"Es reconfortante el cariño que me tiene la afición. Cuando llegué a este equipo el objetivo era entrar en la historia y lo hicimos con los títulos de liga, ahora esperemos mañana ganar esta copa para ser recordado por siempre", dijo Mohamed.

Valora Paulinho importancia de obtener el título

El portugués Paulinho, goleador del equipo, coincidió con su técnico en las razones por las que el Toluca necesita levantar este trofeo.