Toluca manda en Liga MX; así va la tabla general tras Jornada 10

Cada partido será importante para los clubes que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras otros intentarán sumar tantos para rozar la Liguilla

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidos sus horarios y promete varios encuentros atractivos tras la pausa por la Fecha FIFA. Los 18 equipos retomarán la actividad a partir de este viernes 9, en una fecha que marcará la recta intermedia del torneo.

Con la pelea por los primeros lugares y la clasificación todavía abierta, cada partido será importante para los clubes que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras otros intentarán sumar para acercarse a la zona de Liguilla.

Rayados cae contra Atlante y regresan las dudas

Luego de mostrar una buena cara en el encuentro de la jornada anterior frente a Cruz Azul, Rayados volvió a sus malas exhibiciones y cayó frente al Atlante en su visita al Estadio Azteca por 3-2.

Cruz Azul rescata empate 3-3 ante Toluca en el final

Cruz Azul rescató un empate 3-3 ante Toluca con un gol de Gabriel “Toro” Fernández al 90+4, en un vibrante duelo de la jornada 10 del Apertura 2026 disputado en el estadio Banorte.

Tigres rompe la sequía desde el manchón y vence al Puebla

Tigres de la UANL vencieron 1-0 al Puebla; con solitaria anotación de Juan Brunetta por la vía penal. Y es que, previo a este enfrentamiento deportivo, la lluvia se dejó venir en el Estadio Universitario y en algunos lapsos del duelo.

San Luis vence 3-2 a Pumas con doblete de Salles-Lamonge

Atlético de San Luis aprovechó dos penales convertidos por Sébastien Salles-Lamonge para derrotar 3-2 a Pumas este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Así se posicionan los equipos en la tabla general de Liga MX

Luego de disputar 10 jornadas, Toluca se mantiene como líder de la tabla junto al América con 20 puntos en total. Por su parte, les siguen Chivas con 18 y Querétaro, León y Atlas con 17 tantos.

Toluca — 20 puntos América — 20 puntos Chivas — 18 puntos Querétaro — 17 puntos León — 17 puntos Atlas — 17 puntos Cruz Azul — 16 puntos Tijuana — 14 puntos Puebla — 14 puntos Monterrey — 13 puntos Pachuca — 12 puntos Pumas — 12 puntos Atlético de San Luis — 12 puntos Atlante — 11 puntos Tigres — 10 puntos Santos Laguna — 10 puntos Necaxa — 8 puntos FC Juárez — 3 puntos

Estos son los siguientes partidos de la Jornada 11 de Liga MX

Viernes 9 de octubre

Puebla vs. León — 19:00 horas

Tigres vs. Toluca — 21:00 horas

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs. Tijuana — 17:00 horas

Querétaro vs. Atlante — 17:00 horas

Atlas vs. Chivas — 19:00 horas

América vs. Monterrey — 21:00 horas

Domingo 11 de octubre

Atlético de San Luis vs. Santos — 17:00 horas

Pachuca vs. Necaxa — 17:15 horas

Pumas vs. Cruz Azul — 19:00 horas