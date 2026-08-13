Toluca golea al Dallas y va a Cuartos de Leagues Cup

Los Diablos vencieron 3-1 al FC Dallas con goles de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez para asegurar su boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup

Toluca hizo la tarea y selló su boleto a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 al imponerse 3-1 al FC Dallas. Los Diablos Rojos remontaron en el Nemesio Diez y aseguraron su lugar entre los mejores cuatro clubes de la Liga MX; su posición definitiva y rival se conocerán tras los partidos de este jueves.

Alexis Vega abrió el marcador desde los 11 pasos, luego de que Federico Viñas recibiera una falta dentro del área. Dallas respondió rápidamente con Petar Musa, pero Toluca recuperó el control y, antes del descanso, Viñas apareció para devolver la ventaja al conjunto escarlata.

En el complemento, Érick Gutiérrez puso el tercero con un disparo desde fuera del área y encaminó definitivamente la victoria. Los dirigidos por Antonio Mohamed buscaron aumentar la diferencia para mejorar su posición en la clasificación, pero el marcador ya no se movió.

Con el triunfo, Toluca avanzó a la ronda de los ocho mejores y dejó eliminado al FC Dallas, que llegó al encuentro invicto. Ahora los Diablos deberán esperar los resultados de América y Cruz Azul para conocer su posición final y al rival que enfrentarán en los Cuartos de Final.