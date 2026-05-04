Toluca elimina a Tigres y avanza a semifinales del Clausura 2026

Las escarlatas vencieron 2-1 en la vuelta en el Estadio Universitario para dejara el marcador global 4-2. Ahora se enfrentarán a América

El Toluca sorprendió este domingo con su triunfo 1-2 sobre el campeón Tigres para avanzar a la semifinal del torneo de Clausura femenino del fútbol mexicano.

Las Diablas Rojas eliminaron a las felinas de Jenni Hermoso, monarca del mundo con España, con marcador total de 4-2, luego de que en el juego de ida de cuartos de final, del jueves pasado, se impuso 2-1.

Los tantos de la victoria los marcaron Diana Guatemala y la francesa Faustine Robert; por Tigres descontó Diana Ordóñez de penalti.

El primer tiempo ofreció constantes llegadas en ambas porterías.

Jenni Hermoso lideró el ataque local en búsqueda de la goleadora Diana Ordoñez y de la sudafricana Chrestinah Kgatlana, quienes no estuvieron finas en el disparo a gol.

Por el visitante, Eugenie Le Sommer, su máxima anotadora, fue el elemento más peligroso, gracias a su anticipación para tener ventaja en el remate final, pero careció de contundencia.

El Toluca hizo el 0-1 al minuto 30 en un tiro de esquina que la guardameta Aurora Santiago despejó sin fuerza al oportuno salto de Diana Guatemala, quien remató de cabeza para superar a la portera.

En el segundo tiempo, Tigres metió al visitante contra su terreno, pero el nerviosismo y la precipitación impidieron que encontrara el arco.

Las 'Diablas Rojas' utilizaron el contragolpe para crear peligro. Lo consiguieron en una descolgada por izquierda en la que Stephany Mayor cortó dentro del área un centro con la mano, acción que fue señalada con penalti, que cobró Faustine Robert al 52 para celebrar el 0-2.

Las 'Amazonas' rompieron el cero al 81, luego de una mano dentro del área que cometió Erika Martínez y se señaló como penalti. Cobró Ordóñez y fue el 1-2.

Más tarde, el Pachuca intentará remontar la desventaja de 2-1 que el Guadalajara sacó en el juego de ida de los cuartos de final el jueves pasado.

Ayer, el América fue el primer equipo que se clasificó a la semifinal del torneo luego de vencer 3-2 al Juárez FC con un doblete de la española Irene Guerrero.

El mismo día, el Monterrey también avanzó a la antesala por el título después de golear 4-0 al Cruz Azul, gracias a un triplete de la española Lucía García y a un tanto de la colombiana Marcela Restrepo.