Toluca deja escapar triunfo y San Luis rescata empate

Con la igualada, Toluca se mantiene como quinto lugar con 27 puntos, dejando escapar la oportunidad de acercarse al liderato del torneo

El Toluca dejó ir una victoria clave en casa tras empatar 1-1 frente al Atlético de San Luis, en un duelo donde los escarlatas dominaron gran parte del encuentro, pero fueron castigados en el tiempo agregado.

Un penal convertido por el brasileño Joao Pedro en los últimos instantes del partido impidió que los Diablos Rojos se colocaran en el subliderato del Clausura 2026 de la Liga MX.

Rossi adelanta a Toluca con su primer gol

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed logró reflejar su dominio en el marcador hasta la segunda mitad, cuando el uruguayo Franco Rossi apareció al minuto 72 con un remate bombeado dentro del área.

El tanto representó el primer gol de Rossi con Toluca, en su séptimo partido con minutos en el futbol mexicano.

Los escarlatas controlaron la posesión y generaron múltiples oportunidades, registrando hasta 10 disparos a puerta, aunque sin lograr ampliar la ventaja.

San Luis aprovecha y castiga en el tiempo agregado

Cuando el triunfo parecía asegurado, el árbitro Adonaí González señaló un penal tras una falta de Mauricio Isaís sobre David Rodríguez en el área.

Desde los once pasos, Joao Pedro ejecutó con precisión en el minuto 90+7 para firmar el empate, en lo que fue prácticamente la última jugada del encuentro.

El atacante brasileño llegó así a 12 goles en el torneo, igualando en la cima de goleo a Armando “La Hormiga” González.

Toluca rota plantilla y piensa en Concacaf

El técnico Antonio Mohamed optó por realizar rotaciones en su alineación, pensando en el compromiso internacional ante LA Galaxy en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

A pesar de las ausencias, incluyendo la del delantero portugués Paulinho, Toluca mantuvo el control del partido, aunque no logró reflejarlo en el resultado final.

Impacto en la tabla del Clausura 2026

Con la igualada, Toluca se mantiene como quinto lugar con 27 puntos, dejando escapar la oportunidad de acercarse al liderato del torneo.

Por su parte, Atlético de San Luis alcanzó 15 unidades y se ubica en el lugar 14 de la clasificación, aunque rescató un punto valioso como visitante.

Un empate con sensaciones opuestas

Mientras Toluca lamenta la falta de contundencia y la desconcentración en el cierre, San Luis celebra un resultado que llegó con su único disparo a puerta en el encuentro.

El desenlace deja claro que en la recta final del torneo, cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por la liguilla.