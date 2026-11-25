El Clausura 2025 terminó con una espera de 15 años sin ganar la Liga MX para Toluca; meses después, el Apertura 2025 completó el bicampeonato

Antonio Mohamed anunció el final de su etapa con Toluca, aunque todavía tendrá dos oportunidades para ampliar una cosecha de seis títulos: la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

El club confirmó este martes 24 de noviembre que el entrenador permanecerá al frente del equipo hasta concluir su participación en ambas competencias.

La decisión fue acordada entre la institución y el técnico argentino, quien explicó que necesita descansar después de casi dos años de trabajo.

Su salida marca el cierre de una gestión que devolvió a los Diablos Rojos el campeonato de Liga y los llevó nuevamente al protagonismo internacional.

“Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, informó Toluca.

Mohamed atribuye su salida al desgaste y descarta otro proyecto

En conferencia de prensa, acompañado por jugadores, directivos e integrantes del club, Mohamed señaló que su determinación responde al desgaste acumulado y a la necesidad de recuperar energías. El entrenador descartó que deje el banquillo para incorporarse de inmediato a otra institución.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”, expresó.

El estratega reconoció que fue una decisión difícil y meditada. Aunque ya anunció su despedida, continuará dirigiendo los compromisos pendientes del cierre de año. Toluca no dio a conocer en su comunicado quién lo sustituirá.

Comunicado oficial Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! https://t.co/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026 Seis títulos y un bicampeonato definen su etapa Mohamed asumió el cargo en diciembre de 2024 y obtuvo resultados desde su primer torneo. El Clausura 2025 terminó con una espera de 15 años sin ganar la Liga MX para Toluca; meses después, el Apertura 2025 completó el bicampeonato. A esas dos coronas sumó el Campeón de Campeones 2024-2025 y la Campeones Cup 2025. En 2026 amplió el palmarés con la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup, para alcanzar seis campeonatos en menos de dos años. La conquista de Concacaf, definida ante Tigres en tanda de penales, también aseguró la presencia del equipo en la Copa Intercontinental de este año y en el Mundial de Clubes de 2029. En la final de la Leagues Cup, los escarlatas vencieron 2-0 a Monterrey. En su mensaje de despedida, la directiva destacó tanto los trofeos como la capacidad del equipo para competir en distintos escenarios. “No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda”, señaló la institución. Liguilla e Intercontinental serán sus últimos retos con Toluca El anuncio llega antes del inicio de la serie de cuartos de final frente al Atlas. Mohamed buscará prolongar el recorrido de los Diablos en el Apertura 2026 antes de afrontar el compromiso internacional en Qatar. Su último partido todavía dependerá del avance del equipo en ambas competencias. La despedida ya está acordada; el balance deportivo sigue abierto para un entrenador que aún puede agregar otro campeonato a su etapa con Toluca.