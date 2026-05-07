Toluca aclara polémica de Alexis Vega y Jesús Gallardo

El cuadro mexiquense aclaró que la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo fue solicitada desde el inicio del Clausura 2026 ante la FMF

La polémica por la salida de la concentración de seleccionados mexicanos continúa, pues el Toluca, protagonista del tema, emitió su postura oficial al respecto.

En un comunicado, el cuadro mexiquense aclaró que la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo fue solicitada desde el inicio del Clausura 2026, pues, igual que el resto de los clubes, estaban al tanto de la concentración de cara al Mundial desde hace meses.

Ante esto, solicitaron a la Federación Mexicana de Fútbol que, en caso de llegar a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, pudieran contar con sus posibles seleccionados nacionales, pues el acuerdo entre clubes para ceder a sus jugadores habría aplicado únicamente en la Liguilla.

Igualmente, los "Diablos" apuntaron que el resto de clubes mexicanos participantes en Concachampions (Cruz Azul, América, Pumas, Rayados y Tigres) realizaron el mismo procedimiento, sin embargo, solo los felinos están en esta instancia y no aportan jugadores al Tricolor.

"Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de de la Liga MX y la FMF. Esta solicitud se empezó a gestionar desde el arranque del torneo Clausura 2026 y desde el inicio de la competencia de la Copa de Campeones de la Concacaf, considerando que esta posibilidad aplicaría para cualquier equipo que tuviera seleccionados participando en la Liga MX y que accediera a semifinales de dicha competencia. Sabemos que otros equipos de nuestra Liga hicieron gestiones equivalentes", se lee en el comunicado.

La Selección primero

Finalmente, la directiva escarlata comentó que dará su apoyo total a la Selección y sus jugadores, por lo que Alexis Vega y Jesús Gallardo rompieron filas y se dirigen a la Ciudad de México para presentarse a la concentración del "Tri", que será hoy mismo a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Esto luego de la "amenaza" publicada durante la mañana de este miércoles por la FMF, en la que señalaron tajantemente que cualquier jugador que no se presente en tiempo y forma, quedará fuera del Mundial.