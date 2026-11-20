Rayados visitará a Pumas en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar, mientras otros equipos también buscarán mejorar su posición.

El Apertura 2026 de la Liga MX llega a su última fecha y lo hace con varios pendientes por resolver.

Después de 16 jornadas y el parón por la Fecha FIFA, el campeonato mexicano entra en su fin de semana decisivo, en el que se definirán los ocho equipos que disputarán la Liguilla y las posiciones que ocuparán en la tabla general.

Uno de los encuentros que concentrará la atención de la afición regiomontana será el Pumas contra Rayados, programado para este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas.

Monterrey visitará el Estadio Olímpico Universitario con la obligación de conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final.

El enfrentamiento tiene tintes de eliminación, pues ambos clubes llegan a la última jornada con aspiraciones de meterse entre los invitados a la fiesta grande. Para Rayados, no habrá margen para especular: sumar será fundamental para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Rayados y Pumas protagonizan uno de los duelos clave

La visita del Monterrey a la Ciudad de México será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 17. Pumas buscará aprovechar su condición de local, mientras que los dirigidos por su cuerpo técnico intentarán cerrar la fase regular con el resultado que necesitan para avanzar.

La combinación de resultados de los demás encuentros también tendrá un papel importante en las aspiraciones de ambos equipos, por lo que el cierre del torneo promete movimientos en la clasificación hasta el último momento.

América, Tigres y Toluca también buscan cerrar fuerte

La actividad del sábado tendrá otro choque de alto voltaje en el Estadio Universitario, donde Tigres recibirá al América a las 21:00 horas.

Las Águilas llegarán con la intención de recuperar el primer puesto de la clasificación, aunque dependerán de lo que ocurra en los partidos de Chivas y Cruz Azul, que jugarán el domingo.

Otro duelo atractivo será el de Pachuca contra Toluca, que se disputará a las 16:50 horas en el Estadio Hidalgo. Ambos equipos buscarán asegurar una mejor posición de cara a la siguiente etapa del campeonato.

La jornada sabatina también tendrá el enfrentamiento entre Santos y León, a las 17:00 horas, en un partido en el que los dos clubes intentarán cerrar con posibilidades de mantenerse en la competencia.

Chivas y Cruz Azul definirán el cierre del torneo

El domingo 22 de noviembre llegará el turno de Chivas y Cruz Azul, que se enfrentarán a las 17:07 horas en un partido que podría definir al líder del Apertura 2026.

La Máquina tiene en sus manos la posibilidad de terminar en el primer lugar si consigue la victoria. Por otro lado, Chivas podría quedarse con la cima si derrota a los celestes y América pierde ante Tigres el sábado.

En caso de empate entre Guadalajara y Cruz Azul, combinado con un triunfo americanista, las Águilas se quedarían con el liderato, de acuerdo con los escenarios planteados para el cierre del campeonato.

La actividad dominical comenzará con el Querétaro contra Necaxa, programado para las 19:10 horas, en otro de los encuentros que completarán la última fecha.

Así se juega completa la Jornada 17 del Apertura 2026

Estos son todos los partidos programados para el cierre de la fase regular de la Liga MX, con horarios del centro de México:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs. Atlético de San Luis | 19:00 horas.

FC Juárez vs. Atlas | 21:00 horas.

Tijuana vs. Atlante | 21:00 horas.

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs. Toluca | 16:50 horas.

Santos vs. León | 17:00 horas.

Pumas vs. Monterrey | 19:00 horas.

Tigres vs. América | 21:00 horas.

Domingo 22 de noviembre

Chivas vs. Cruz Azul | 17:07 horas.

Querétaro vs. Necaxa | 19:10 horas.

Con nueve encuentros distribuidos en tres días, la Jornada 17 pondrá punto final a la fase regular del Apertura 2026.