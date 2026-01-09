Todo lo que debes saber previo al inicio del Clausura 2026

El inicio de una nueva edición de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y muchos aficionados esperan con altas expectativas la llegada de este nuevo torneo

Estamos a tan solo unas horas del arranque de un nuevo torneo de la Liga MX, el esperado "Clausura 2026", durante esta temporada se realizarán algunos cambios para fomentar un nivel de competencia más ajustado y completo debido al próximo mundial que se realizará en tierras aztecas el próximo mes de junio del presente año.

Mercado de transferencias

Con la llegada de esta nueva temporada, se movió de manera exponencial el mercado de fichajes, algunos equipos recibieron fichajes positivos, mientras que otros sufrieron una baja considerable de jugadores en su plantel, uno de los equipos que mejor se reforzó de cara a este torneo fue el Necaxa, quienes ficharon a Lorenzo Faravelli, Kevin Gutiérrez y Agustín Almendra, ellos reforzarán el medio campo de los hidrorayos para este nuevo torneo.

Otro equipo que contrató jugadores de renombre en México y Norteamérica es el conjunto de los Xolos de Tijuana, quien en sus filas incluyeron a los jugadores Ignacio Rivero, procedente de Cruz Azul, y el delantero venezolano Josef Martínez quien después de muchos rumores durante estos ultimos años lo catalogaban como jugador en México finalmente paso a ser una realidad.

A continuación te presentamos otros fichajes que sacudieron el futbol de estufa en camino al Clausura 2026:

Fernando Tapia (Portero) Tigres ............................ América

Sebastián Córdova (Mediocampista) Tigres ............................ Toluca

Didier Cambindo (Delantero) Necaxa ............................. León

Angel Sepulveda (Delantero) Cruz Azul ............................... Chivas

Alonso Aceves (Defensa) Pachuca ................................... Monterrey

Alan Mozo (Defensa) Chivas ....................................... Pachuca

Pável Pérez (Delantero) Necaxa ......................................... Toluca

Cambio en el formato para este torneo

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX marcará un antes y un después en el futbol mexicano, luego de que se confirmaran cambios importantes en el formato de competencia, impulsados principalmente por la cercanía de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Adiós al Play-In y regreso al Top 8

Para el Clausura 2026, solo los ocho mejores equipos de la tabla general avanzarán directamente a la Liguilla, sin segundas oportunidades para los clubes ubicados del noveno al duodécimo lugar que anteriormente tenian oportunidad de poder aspirar al titulo de liga.

Este ajuste vuelve a un formato más tradicional y eleva la exigencia durante la fase regular, donde cada punto será determinante para asegurar un boleto a la fase final.

Liguilla sin seleccionados nacionales

Debido a la planeación mundialista, los jugadores convocados a la Selección Mexicana no podrán disputar la Liguilla, ya que deberán integrarse con anticipación a la concentración del combinado nacional.

Esta situación impactará principalmente a los equipos con mayor número de futbolistas seleccionados, que tendrán que encarar la fase final sin algunas de sus figuras.

Sin embargo, como medida extraordinaria, la Liga MX permitirá que durante la Liguilla del Clausura 2026 puedan alinearse hasta nueve jugadores no formados en México, superando el límite habitual. esta decisión busca compensar las ausencias de futbolistas nacionales convocados al Tri.

Tigres y Rayados ¿Contra quiénes se enfrentarán en la Jornada 1?

El conjunto comandado por Domenec Torrent iniciará el torneo enfrentándose al vigente bicampeón, el Deportivo Toluca, en un partido con mucha tensión después de las declaraciones de ambas escuadras al finalizar las semifinales del torneo pasado, incluso se abre la incógnita sobre si se realizará el supuesto "pasillo" de campeón hacia el conjunto escarlata.

El partido se jugará desde el Estadio BBVA, el próximo sábado 10 de enero a partir de la 9:00 pm

Por otro lado, los Tigres arrancarán el campeonato visitando al conjunto del Atlético de San Luis el próximo domingo 11 de enero en punto de las 19:00 horas.

Este torneo será un poco complicado para el conjunto universitario, ya que fueron de los equipos con más bajas de cara al próximo torneo con un total de 5 bajas, donde se incluyen Eugenio Pizzuto, Eduardo Tercero, Javier Aquino, Sebastián Córdova, Fernando Tapia y ninguna alta hasta el momento

