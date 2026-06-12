¡Todo listo! Se levanta el telón de la fiesta mundialista

El Mundial arranca su actividad con una edición histórica que, por primera vez, une a tres naciones como anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá

¡La espera terminó! Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la máxima fiesta del futbol y el evento deportivo más importante del mundo.

Durante los próximos 39 días, millones de aficionados vivirán la pasión de 104 partidos que se disputarán en 16 ciudades anfitrionas de México, Estados Unidos y Canadá.

México vuelve a colocarse en el centro de la escena internacional. Cuarenta años después de la Copa del Mundo de 1986 y 56 años después de haber organizado por primera vez un Mundial en 1970, nuestro país vuelve a abrir sus puertas.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las tres sedes mexicanas.

En Guadalajara, el Estadio Guadalajara, con capacidad para más de 44 mil espectadores, albergará cuatro encuentros de la fase de grupos. Destaca el partido entre México y Corea del Sur el próximo 18 de junio, además de los duelos Corea del Sur contra República Checa, Colombia frente a República Democrática del Congo y Uruguay contra España.

En la capital, el Estadio Ciudad de México, con capacidad cercana a los 73 mil aficionados, será escenario de cinco encuentros, incluido el partido inaugural de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica este 11 de junio. Además, recibirá encuentros de fase de grupos y eliminatorias rumbo al campeonato.

En el norte del país, el Estadio Monterrey recibirá cuatro partidos. Suecia enfrentará a Túnez el 14 de junio; Japón se medirá a Túnez el día 20; Sudáfrica jugará contra Corea del Sur el 24; y posteriormente llegará el encuentro de los dieciseisavos de final.

Pero el Mundial no solo se vivirá dentro de los estadios.

Si bien siguen en construcción las líneas 4 y 6 del Metro, en Nuevo León se inauguró el nuevo Parque del Agua un espacio recreativo pensado para que los aficionados disfruten antes y después de cada encuentro. Además, se desarrolló un circuito de conectividad FIFA hacia el centro de la ciudad.

El emblemático Parque Fundidora será la sede del Fan Fest, que las autoridades describen como el más grande en la historia de la FIFA, con conciertos y la participación de artistas internacionales como Imagine Dragons.

A ello se suman corredores verdes, proyectos de imagen urbana y el programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", con el que decenas de empresas colaboraron para embellecer la ciudad y mostrar al mundo el llamado "Mundial Más Norteño".

Guadalajara también se preparó con importantes mejoras en vialidades y en su aeropuerto internacional, además de un Fan Festival que convertirá su Centro Histórico en punto de encuentro para miles de aficionados.

Mientras tanto, la Ciudad de México realizó la remodelación de su estadio sede y ejecutó más de 250 obras públicas viales, donde predomina el color morado.

Renovaron los puntos turísticos. También habilitó espacios públicos con pantallas gigantes, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica para que los aficionados disfruten de los partidos de manera gratuita.

El balón está listo para rodar; el mundo vuelve a reunirse alrededor del fútbol y México vuelve a ser protagonista.