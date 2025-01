 Todo el mundo quiere ganarle a Tigres: Pedro Martínez

Pedro Martínez ya está en la ciudad y dirigió por vez primera a Tigres Femenil, y justo hoy, en su primera conferencia de prensa, aseguró que todo mundo le quiere ganar a su equipo, "Eh aprendido que todo mundo quiere ganarle a Tigres, el otro día hicimos felices a Tijuana y vamos evitar que no pase más, Nnuestras fans son los mejores, queremos su apoyo y ser calves de hacerlos felices y concretar con ello".

Así mismo, el español dejó en claro de forma tajante el porqué decidió venir a México, "La Liga fue uno de los motivos que me atrajo a aceptar el proyecto, el nivel, está entre las mejores 5 del mundo".

Dijo además que, "Vamos a necesitar tiempo, los haremos felices ganando la Liga por lo que partir de ahora es estar concentrado en ser mejores, con dinámica de trabajo exigente y buscando los máximos estándares, y a partir de ahí vamos a mejorar muchísimo".

Explicó también que busca construir un proyecto de vanguardia, "Parte de la llegada y los planes es construir un proyecto que vaya a la vanguardia del fútbol femenino en México, y a nivel internacional", y agregó un contundente mensaje, "El mensaje es confiar en mí y buscar la manera de darle a las jugadoras herramientas. En sí vamos a trabajar, traer personas competentes para ello. Hay buena sintonía y trabajamos todos juntos, hoy ha sido mi primer día físicamente pero varias semanas a distancia".

Por último, reconoció que lo que se ha ganado, de poco servirá para el futuro, "Primero los trofeos ganados antes no importan, yo gané seis pero no me van ayudar a ganar el próximo. La historia de Tigres es maravillosa pero tenemos que construir el futuro".

Martínez Losa dirigirá el próximo partido su primer partido con las auriazules, cuando visiten la Angelópolis para medirse al Puebla, recordando que cayeron 2 a 1 en la Jornada 1 del Clausura 2025, en casa ante Tijuana.

