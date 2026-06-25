Tlaxcala recibe el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026

Este escenario recibirá a las mejores arqueras y arqueros del continente, quienes buscarán obtener los boletos disponibles rumbo a Lima 2027.

La mirada del continente estará puesta en México durante los próximos días con la celebración del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026, una de las competencias más importantes del calendario regional que reunirá a los mejores especialistas de la disciplina y que además otorgará plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Del 24 al 28 de junio, el estado de Tlaxcala se convertirá en el centro del tiro con arco en América al recibir a más de 180 atletas provenientes de 19 países, quienes buscarán asegurar su presencia en la próxima justa continental y sumar puntos en su camino dentro del ciclo olímpico.

Apizaco y el Centro Histórico serán sede de las competencias

La Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco y el Centro Histórico de Tlaxcala fungirán como las principales sedes del campeonato, ofreciendo espacios que combinarán la exigencia deportiva con el atractivo turístico y cultural de la entidad.

Los escenarios recibirán a las mejores arqueras y arqueros del continente, quienes intentarán colocarse entre los primeros lugares para obtener los boletos disponibles rumbo a Lima 2027.

México presenta una generación con aspiraciones de título

Además del reto organizativo, la delegación mexicana llega con expectativas altas gracias al nivel competitivo mostrado por sus representantes en los últimos años.

Entre los nombres más destacados aparecen Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Maya Becerra, Dafne Quintero, Matías Grande y Sebastián García, atletas que buscarán aprovechar la localía para pelear por las medallas y colocarse entre los protagonistas del certamen.

La combinación de experiencia internacional y nuevas figuras convierte a la selección mexicana en una de las favoritas para conquistar varios títulos durante la competencia.

Trabajo conjunto hizo posible el evento

La realización del campeonato es resultado de la coordinación entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno de Tlaxcala y World Archery México, instituciones que impulsaron la llegada de este evento al país.

Con la presencia de cientos de atletas, entrenadores y delegaciones internacionales, Tlaxcala se prepara para vivir varios días de intensa actividad deportiva, en los que el objetivo será claro: dar en el blanco y asegurar un lugar rumbo a Lima 2027.