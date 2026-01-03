TJ Watt jugará ante Ravens tras recuperarse de cirugía

El linebacker de los Steelers fue dado de alta para disputar el partido de este próximo domingo en contra de los cuervos de Baltimore

TJ watt podrá participar en el partido en contra de los Ravens de Baltimore para tratar de llevarse la victoria y calificar a los playoffs de la presente campaña.

El linebacker mencionó este viernes que se siente preparado para jugar el domingo, después de tener una lesión pulmonar que recibió desde las instalaciones de entrenamiento del conjunto de Pittsburgh.

"Me siento muy bien. No podría haber dicho lo mismo hace una semana, pero ahora me siento realmente listo, con mucha confianza y muy emocionado de poder volver a jugar", mencionó el jugador al terminar el entrenamiento del viernes.

¿Cómo se lesionó?

Desde el 12 de diciembre el jugador fue trasladado al hospital por sufrir una perforación en uno de sus pulmones mientras le realizaban una punción seca después de una sesión de entrenamiento, esta práctica tiene como principal función liberar la tensión muscular con unas agujas.

Después de recibir dicha práctica de fisioterapia, el jugador fue trasladado al hospital de inmediato para ser sometido a una cirugía de manera inmediata para agilizar su proceso de recuperación.

"Me hicieron una punción seca y no me sentí bien. Tenía muchísimo dolor. Terminé en el hospital y me operaron. La recuperación fue algo diferente, no estaba acostumbrado a ello. Ha sido una experiencia única; la verdad es que no cuento con nadie que me realice la punción seca fuera del equipo", declaró el jugador.

Tras recibir esta cirugía, el jugador no pudo jugar en los partidos de las semanas 15,16,17 en contra de los Dolphins, Lions y Browns, donde el equipo sumó dos victorias y un descalabro.

Su regreso a los entrenamientos

Watt regresó a entrenar con el grupo completo en el entrenamiento realizado el día viernes y mencionó estar en buena condición física para volver a sumar minutos con el conjunto acerero.

Este partido es crucial para ambas escuadras, ya que el ganador estará dentro de los playoffs para tener una oportunidad para obtener el ansiado superbowl.

Steelers y Ravens buscando el liderato de conferencia

Los Steelers llegan a la última fecha con un récord de 9-7 siendo el líder temporal de la conferencia AFC Norte, mientras que el conjunto de Baltimore momentáneamente se establece en el segundo lugar de la misma zona de la conferencia americana con un récord de 8-8.

Este partido será muy competitivo por ambas escuadras y promete mucha acción para definir que equipo se llevará los últimos boletos para adentrarse a los ansiados playoffs.