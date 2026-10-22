Titans despiden a Jordan Elliott tras incidente con un arma

Elliott no participó en la práctica del viernes por motivos personales y quedó inactivo para el encuentro del domingo ante los Indianapolis Colts

Los Tennessee Titans dieron de baja al liniero defensivo Jordan Elliott después de un incidente en el que sacó un arma de fuego en el estacionamiento de las instalaciones del equipo, tras un altercado durante un entrenamiento. La decisión dejó al jugador fuera de la plantilla y abrió una revisión por parte de la NFL.

El entrenador Robert Saleh confirmó este miércoles 21 de octubre las circunstancias que motivaron la salida del defensivo. Un día antes, la organización había anunciado su despido mediante un comunicado que únicamente hacía referencia a un incidente ocurrido el jueves 15 de octubre.

El altercado comenzó durante una práctica

De acuerdo con los reportes sobre lo sucedido, Elliott tuvo una discusión con el tackle ofensivo JC Latham durante el entrenamiento y posteriormente se dirigió a su automóvil, estacionado dentro del complejo, para buscar un arma.

El también liniero defensivo John Franklin-Myers intervino para calmar la situación. No se reportaron personas heridas. La información disponible sitúa el episodio con el arma en el estacionamiento y no establece que Elliott la llevara al campo de entrenamiento o apuntara contra un compañero.

Después de los hechos, Elliott no participó en la práctica del viernes por motivos personales y quedó inactivo para el encuentro del domingo ante los Indianapolis Colts. Los Titans formalizaron su salida después de revisar el incidente.

Saleh reconoce la falta y pide apoyo para Elliott

Saleh defendió el carácter del jugador, aunque reconoció que su comportamiento representó un grave error y que las reglas sobre la presencia de armas dentro de las instalaciones debían cumplirse.

El entrenador interpretó lo ocurrido como una señal de que Elliott necesita ayuda y pidió que otros equipos consideren darle una oportunidad para continuar su carrera. Esa valoración corresponde a la postura del técnico y no determina las posibles consecuencias legales o disciplinarias del caso.

Latham, por su parte, describió el episodio como una situación desafortunada y señaló que no existía un historial de enfrentamientos entre ambos.

La NFL revisa el incidente

La liga confirmó que los Titans notificaron lo sucedido y que el caso permanece bajo revisión. Su política prohíbe al personal llevar armas de fuego a las instalaciones de los clubes, estadios, hoteles y transportes de los equipos.

Hasta la información disponible este miércoles, no se había anunciado una sanción adicional definitiva de la NFL ni se habían confirmado cargos penales contra Elliott.

El defensivo de 28 años llegó a Tennessee durante la temporada baja, después de jugar con los San Francisco 49ers. En su breve etapa con los Titans participó en cinco encuentros, uno como titular, y registró 11 tackleadas.