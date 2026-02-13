¡Tiró Dinamita! Dice Márquez que peleas de artistas dañan al box

En una entrevista, tras su participación en un pódcast, el "Dinamita" arremetió contra la creciente ola de eventos y afirmó que nunca participaría en uno

Si hay una voz autorizada para hablar de boxeo y todo lo que le rodea, esa es la de Juan Manuel Márquez, multi campeón del mundo y reconocido como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, quien mostró su desdén por las peleas entre artistas e influencers.

En una entrevista, tras su participación en un pódcast, el "Dinamita" arremetió contra la creciente ola de eventos donde personajes de la farándula y las redes sociales hacen peleas de box amistosas a modo de entretenimiento y no como deporte,

"Creo que el boxeo se ha malbaratado. Hay una falta de respeto hacia el deporte de los puños. Lo están echando a perder con este tipo de peleas. Creo que merece respeto. Van a terminar con el deporte del boxeo", dijo el nacido en Ciudad de México.

Aunado a esto, sabiéndose un prócer del pugilismo a nivel mundial, el ex boxeador aseguró que nunca participará en uno de estos eventos, ya sea en el ring o como comentarista. Incluso tiró que ya rechazó algunas propuestas.

"Me han invitado a comentar peleas de este tipo y les he dicho que no. Imagínate si me invitan a participar a pelear...", cerró 'Juanma'

¿Quién es Juan Manuel Márquez?

Juan Manuel Márquez Méndez es un ex boxeador nacido el 23 de agosto de 1973 en la Ciudad de México, quien se dedicó al pugilismo por más de 20 años, en los que se convirtió en uno de los mayores exponentes de este deporte, no solo para el país, sino para el mundo entero.

Durante su carrera tuvo combates legendarios, como sus cuatro enfrentamientos contra el también histórico Manny Pacquiao, saga que terminó con dos triunfos por decisión para el filipino, un empate y un memorable triunfo del "Dinamita" por nocaut.

Otro capítulo recordado es su combate contra Marco Barrera, a quien derrotó para ganar el título superpluma del CMB.

Al final, el boxeador terminó su ilustre carrera con récord de 56 victorias (40 por nocaut), 7 derrotas (6 por decisión y 1 descalificación) y 1 empate.

Es el cuarto boxeador mexicano en convertirse en campeón del mundo en tres categorías de peso después de Julio César Chávez, Erik "Terrible" Morales y Marco Barrera.

También es el tercer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial en cuatro categorías de peso después del "Terrible" y Jorge "Travieso" Arce.

