Tírenle a ‘manos guangas’: responde Hugo González a Regio Aguirre

A más de dos días del triunfo del Toluca en la final de la Leagues Cup, el portero del Toluca aprovechó para responder publicaciones de redes sociales

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Luego de que previo a la final de la Leagues Cup entre Toluca y Monterrey, durante una emisión de Fut Azteca, Alejandro “Regio” Aguirre recomendó a la Pandilla usar como estrategia disparar al arco de los Diablos desde cualquier lado, Hugo González respondió a través de redes sociales.

"Tírenle al manos guangas", dijo el Regio días antes de la final.

Tras la publicación de este video y luego del resultado a favor del conjunto “choricero”, Hugo González hizo eco al responder con tres emojis de la cara llorando de risa.

La historia de Hugo González sigue siendo tema de conversación porque su paso por Rayados estuvo marcado por críticas de la afición, errores en partidos importantes y una relación que nunca terminó de sanar del todo.

Incluso ahora, como portero del Toluca, cada duelo contra Monterrey suele reavivar la polémica.

Con heridas abiertas

Con el paso de los años, el propio portero ha reconocido que vivió momentos complicados en Monterrey, mientras que la afición nunca olvidó algunos de los episodios más cuestionados de su etapa como arquero albiazul, como lo fue en la final ante Tigres en el Apertura 2017.

¿Por qué sigue generando reacciones?

La polémica resurgió con fuerza desde que Hugo González llegó a Toluca. Bajo las órdenes de Antonio Mohamed, el guardameta ha sumado títulos y ha sido protagonista en partidos frente a Monterrey.

Además, algunas declaraciones y publicaciones en redes sociales han sido interpretadas por aficionados rayados como indirectas hacia su antiguo club.

Hugo González sigue siendo tema de debate porque combinó críticas deportivas, una relación complicada con la afición y posteriores éxitos, elementos que han mantenido viva la controversia cada vez que enfrenta a Rayados.