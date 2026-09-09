Tijuana y Tabasco, frente a frente por la corona de la LMB

Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco disputarán por primera vez una Serie del Rey, con la Copa Zaachila como premio

Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco se enfrentarán por primera vez en una Serie del Rey, con la Copa Zaachila y el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en juego.

El primer capítulo se disputará este martes a las 20:35 horas en el Toros Mobil Park, con Daniel Martínez como abridor de los fronterizos frente a Austin Warner, en un duelo que pone frente a frente al mejor equipo de la Zona Norte y al campeón de la Zona Sur.

La serie es a ganar cuatro de siete encuentros.

Tijuana terminó la temporada regular con el mejor récord de la Zona Norte, 60-31, y después superó a Algodoneros de Unión Laguna, Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, en todos los casos por 4-1.

Tabasco, por su parte, avanzó tras vencer a Bravos de León, Guerreros de Oaxaca y finalmente a Pericos de Puebla, también por 4-1 en la Serie de Campeonato.

Martínez llega al Juego 1 como uno de los principales argumentos de Tijuana. Durante el rol regular terminó como líder de efectividad de la LMB con 1.94, mientras que en los playoffs registra marca de 3-0 y 2.84 de porcentaje de carreras limpias. Warner, por Tabasco, llega con 0-0 y 2.14 en postemporada.

Para el segundo encuentro, programado para el miércoles a las 20:35 horas, los Toros enviarán al dominicano Adonis Medina, quien enfrentará a Jeremy Rhoades. Medina llega con 1-0 y 1.56 de efectividad en playoffs, mientras Rhoades registra 1-0 y 3.42.

La rotación prevista continuará en Villahermosa con David Reyes ante Ronnie Williams en el tercer juego y Noah Skirrow frente a Daniel Camarena en el cuarto.

Tijuana quiere otra estrella

Los Toros llegan a la final con una de las rotaciones más sólidas del circuito. Además de Martínez, cuentan con Medina, Noah Skirrow y Brett de Geus, quien terminó como sublíder de salvamentos con 23. Skirrow, además, fue segundo en victorias, con nueve, y en ponches, con 98.

En el banquillo está Roberto Kelly, quien disputa una nueva Serie del Rey después de haber dirigido finales con Sultanes de Monterrey.

El panameño ya fue campeón con el conjunto regiomontano en el segundo certamen de 2018 y también ha conquistado títulos de Zona Norte en 2018, 2022 y 2024.

Kelly destacó que llegar a esta instancia fue un objetivo trazado desde el comienzo de la temporada y atribuyó el avance al trabajo y la disciplina del grupo.

“Desde el primer día de los entrenamientos el mensaje fue claro, los muchachos entendieron que el propósito era uno solo, esto que se hizo fue esfuerzo, trabajo duro y mucha disciplina, por eso estamos aquí, no es coincidencia ni suerte, nos merecemos estar aquí y no hemos terminado”.

Tijuana buscará así el tercer campeonato de su historia, después de los títulos conquistados en 2017, con Pedro Meré, y 2021, bajo las órdenes de Homar Rojas.

Olmecas vuelve a una final 33 años después

Del otro lado estará un Tabasco que regresa a la Serie del Rey después de más de tres décadas. Los Olmecas conquistaron su único campeonato en 1993, bajo el mando de Juan Navarrete, y ahora intentarán conseguir el segundo título de la franquicia.

Uno de sus principales referentes en el terreno es Ronnie Williams, sublíder de efectividad del rol regular con 2.65. También destaca Randy Romero, quien encabezó la liga en bases robadas con 40.

El equipo tabasqueño es dirigido por Luis Carlos Rivera, quien ya conoce la organización tijuanense luego de haber dirigido a los Toros durante la temporada 2024.

Aunque será la primera Serie del Rey entre ambas organizaciones, Toros y Olmecas ya tienen una historia de enfrentamientos en temporada regular.

Desde 2014 se han medido en 41 ocasiones, con 28 victorias para Tijuana y 13 para Tabasco. El antecedente más reciente también favorece a los fronterizos: en la serie disputada en junio en el Toros Mobil Park ganaron dos de los tres encuentros, incluido el último, que terminó 9-6.

La localía corresponde a Tijuana por haber terminado con el mejor récord durante la temporada regular. Los Toros serán anfitriones de los dos primeros juegos antes de que la serie viaje a Villahermosa.

El calendario de la final

El Juego 1 será este martes 8 de septiembre a las 20:35 horas y el Juego 2 se disputará el miércoles 9, también a las 20:35, ambos en el Toros Mobil Park.

La serie se trasladará después al Estadio Centenario del 27 de Febrero, donde se jugarán los encuentros 3 y 4 el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a las 19:30 y 19:00 horas, respectivamente.

Si es necesario, el quinto juego se disputará el domingo 13 en Villahermosa a las 18:00 horas. Un sexto encuentro regresaría a Tijuana el martes 15 a las 20:35 y un eventual séptimo partido se jugaría el miércoles 16, también en el Toros Mobil Park y a las 20:35 horas.