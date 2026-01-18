Tigres y Toluca empatan sin goles en la jornada 3

El toque de balón de primera intención, las llegadas por ambas praderas y los tiros desde fuera del área se hacían ver en cada sector de la cancha del ‘Volcán’

Una fría noche y un frío empate de 0-0 es el que se presenció en el Estadio Universitario, en donde los Tigres de la UANL y los ‘Diablos rojos’ del Toluca no se hicieron daño, en un duelo de estrategias entre los equipos finalistas del Torneo de Apertura 2025.

Para la jornada 4, los de la ‘U’ visitarán a los ‘Panzas verdes’ del León en la ciudad donde ‘la vida no vale nada’, el juego se disputará el próximo sábado 31 de Enero en punto de las 19:00 horas.

SE CONOCEN TANTO, EL CAMPEÓN Y EL SUBCAMPEÓN

El viento fresco se dejaba sentir en el Estadio Universitario, lugar en donde se desarrolló la batalla que dio inicio posterior a cumplirse los protocolos impuestos por la Liga MX, con el silbatazo inicial el Juez Central capitalino Oscar Mejía García dio el inicio a la contienda entre los dirigidos por ‘El Conde’ y los pupilos del ‘Turco’.

El planteamiento presentado tanto por el timonel Guido Hernán Pizarro Demestri como por su colega Antonio Ricardo Mohamed Matijevich se desarrolló con una formación de 4-2-3-1, en donde se veía la paridad de las formaciones dentro del terreno de juego.

Desde el inicio de la contienda se pudo constatar que el duelo se asemejaba a una partida de ajedrez, en la que los espacios en el rectángulo verde universitario eran escasos y los movimientos en donde ninguna pieza saltaba sobre otras, con un ordenamiento que no ocupaban sus casillas propias.

Era tan pareja la batalla, que el ordenamiento en cada una de las líneas de juego anulaba la de su adversario. El toque de balón de primera intención, las llegadas por ambas praderas y los tiros desde fuera del área se hacían ver en cada sector de la cancha del ‘Volcán’; aunado a que por momentos el juego ríspido era otra opción para anular al enemigo deportivo.

Y así el cronómetro siguió haciendo su labor y en la pantalla del Estadio Universitario se pudo leer los 45’ minutos de acción y el Árbitro Central Mejía García indicó que se añadirían dos minutos de compensación; los cuales al llegar a su fin el nazareno que vistió de verde y negro, marcó la finalización del primer tiempo.

NO SE HICIERON DAÑO EN EL COMPLEMENTO

Para el segundo tiempo, tanto los de amarillo total como los de negro total regresaron al terreno de juego sin realizar modificaciones, pero con la firmeza de buscar el gol que marcara la diferencia y cerrar la cortina de su portería; en donde los cancerberos Nahuel Guzmán y Hugo González en escasas ocasiones intervinieron en el partido.

A los 47’ de tiempo corrido Fernando Gorriarán tuvo la primera de peligro, al internarse por el centro de su ataque, disparar y su tiro fue desviado por los zagueros toluqueños que, enviaron el balón a tiro de esquina de la portería defendida por el potosino Hugo Alfonso González Durán, quien vistió un elegante atuendo en color blanco.

¡Se mantiene el empate!



Toluca no logra encontrar la fórmula para concretar las jugadas.



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 18, 2026

Ambos estrategas hicieron una serie de modificaciones en su oncena inicial, en la búsqueda de refrescar las diversas zonas del terreno de juego, pero la encrucijada seguía entre los timoneles y ‘el ostión aún no se abría’ en favor de los de Nuevo León y los del Estado de México.

Con el correr de los minutos, se constataba que lo que se presenciaba en el momento, era muy similar a lo visto en el primer tiempo. Con las mismas intenciones de agredir a su contrario, con las mismas formas y los mismos efectos; pero el resultado seguía siendo el mismo. Para colmo, a los 75’ minutos es expulsado el zaguero auriazul Juan José Sánchez Purata por cometer una falta que ameritó la segunda amarilla.

A pesar de la inferioridad numérica en el terreno de juego, los de la UANL no dejó de atacar, buscando seguirse posicionando ‘al tú por tú’ con su rival y manteniendo el orden en su zona defensiva. A los 90’ de acción el argentino Juan Brunetta dispara desde media cancha de pierna derecha y el balón techa al portero Hugo González para incrustarse en la meta choricera.

¡Tigres se queda con 10!



Al 82' Juan José Purata recibe la tarjeta roja.



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 18, 2026

Pero, el nazareno Oscar Mejía termina por anular la anotación por una falta del futbolista felino y además de añadir seis minutos más de compensación en el partido. El nazareno capitalino calmó las ansias de ambos equipos mostrándoles la tarjeta de amonestación y tras consumirse el añadido se pitó el final de la batalla.