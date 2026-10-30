Tigres y Rayados encaran pruebas clave en la Jornada 15

Se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con nueve encuentros que pueden mover la pelea por los puestos de Liguilla.

La recta final del Apertura 2026 entra en una etapa decisiva con la Jornada 15 de la Liga MX. Tigres visitará al Pachuca y Rayados recibirá a Tijuana este sábado 31 de octubre, en una fecha en la que cada resultado puede modificar las aspiraciones de los equipos rumbo a la Liguilla.

Los felinos jugarán a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, mientras que Monterrey saltará a la cancha del "Gigante de Acero" a las 19:00 horas. Ambos encuentros forman parte de una jornada que también tendrá como atractivo el choque entre América y Toluca, programado para esa misma noche.

La actividad comenzará el viernes 30 de octubre con tres partidos y concluirá el domingo 1 de noviembre, cuando Cruz Azul se mida con León. En total, serán nueve encuentros distribuidos durante tres días.

Tigres y Rayados abren un sábado de duelos atractivos

La jornada sabatina arrancará con el enfrentamiento entre Pachuca y Tigres, a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Más tarde, Monterrey recibirá a Tijuana a las 19:00 horas. A esa misma hora, Chivas se enfrentará al Atlante en el Estadio AKRON.

El cierre del sábado llegará con el América contra Toluca, a las 21:00 horas en el Estadio Azteca, en otro de los partidos destacados de la fecha.

Así se juega el viernes 30 de octubre

La Jornada 15 comenzará con tres compromisos. Atlas visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en un partido importante para el conjunto rojinegro, que busca mantenerse entre los cuatro primeros del torneo.

A continuación, los horarios, sedes y opciones para seguir los encuentros:

Atlético de San Luis vs. Atlas

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras

Juárez vs. Querétaro

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Puebla vs. Pumas

Hora: 21:00

Estadio: Cuauhtémoc

Los partidos del sábado 31 de octubre

Además de los encuentros de Tigres, Rayados y América, la actividad del sábado incluye el choque entre Chivas y Atlante.

Pachuca vs. Tigres

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Monterrey vs. Tijuana

Hora: 19:00

Estadio: "Gigante de Acero"

Chivas vs. Atlante

Hora: 19:07

Estadio: Guadalajara

América vs. Toluca

Hora: 21:00

Estadio: Azteca

Cruz Azul y León cierran la jornada

El domingo 1 de noviembre se disputarán los últimos dos partidos de la fecha. Santos Laguna recibirá al Necaxa por la tarde y Cruz Azul se enfrentará al León por la noche.

Santos Laguna vs. Necaxa

Hora: 17:00

Estadio: Corona

Cruz Azul vs. León

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Con la fase regular cada vez más cerca de terminar, los nueve partidos de la Jornada 15 serán importantes para los equipos que buscan mejorar su posición y llegar con opciones a la Liguilla del Apertura 2026.