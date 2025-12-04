Tigres y Rayados en semifinales: ¿Dónde ver los partidos?

Este miércoles arrancan las semifinales del Apertura 2025, en donde Tigres y Rayados verán acción en busca de una nueva final regia

Los Rayados de Monterrey reciben esta noche al campeón Toluca en el duelo de ida de la semifinal del torneo Apertura 2025.

Después de eliminar al favorito América con un gol en el último instante del argentino Germán Berterame, la Pandilla llega en un buen momento de ánimo a una serie difícil.

Toluca es el mejor equipo de México a día de hoy. Después de ganarle la final del pasado Clausura al América, en el presente campeonato encabezó la tabla de posiciones con el mejor ataque y la segunda defensa más segura.

Con el goleador portugués Paulinho, el cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed fue el más letal a la ofensiva en la fase regular, lo cual tratará de confirmar ante un Monterrey que mostró altibajos en su defensa.

El partido será de expectativas porque los Rayados del estratega español Domenec Torrent saldrán obligados a ganar para ir con ventaja al duelo de vuelta, el sábado en la cancha de los Diablos.

Sin Alexis Vega, una de sus piezas claves en la delantera, lesionado; los Diablos apostarán a Paulinho y al brasileño Helinho para tratar de hacer daño a un Monterrey con Berterame y el español Sergio Canales en buena forma, que comandarán el ataque.

Tigres, a mejorar rendimiento de visita en liguilla

Después de ser goleado 3-0 por Tijuana, los Tigres del técnico argentino Guido Pizarro pasaron por encima del rival y con un 5-0 accedieron a la semifinal.

Con Ángel Correa y sus compatriotas Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez, el francés André Pierre Gignac y el uruguayo Fernando Gorriarán, los Tigres saldrán a lastimar a Cruz Azul, que eliminó a Guadalajara por un penalti fallado por Javier 'Chicharito' Hernández.

Los Azules tratarán de hacer daño en su estadio con el 'Toro' Fernández y el mexicano Ángel Sepúlveda como principales figuras en la delantera. Dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, el equipo está obligado a ganar este miércoles en su estadio para no complicarse.

Dónde ver los partidos de semifinales del Apertura 2025

Los dos duelos de ida de las semifinales podrán ser vistos a tráves de la pantalla de Azteca 7 a partir de las 18:50 horas.

- Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

- aztecadeportes.com⁣⁣⁣

- App Azteca Deportes