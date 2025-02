 Tigres y Rayados conocen a sus rivales para la Leagues Cup 2025

Tigres y Rayados conocieron este martes a sus rivales para la edición 2025 de la Leagues Cup, que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS y que tendrá un nuevo formato.

El conjunto felino enfrentará a Houston Dynamo, San Diego FC y al LAFC en esta primera fase.

Mientras que el cuadro de la Pandilla tendrá de rivales al Cincinnati, NY Red Bulls y Charlotte FC.

La Leagues Cup presenta este año su nuevo formato con 18 equipos de la MLS y 18 de la Liga MX.

La tercera edición de este torneo se jugará del 29 de julio al 31 de agosto sin que en esta ocasión haya parón en la MLS y la Liga MX.

Además, en 2025 no jugarán los 30 equipos de la MLS, sino que lo harán solo 18, igualando así el número de conjuntos que tiene la Liga MX.

Por parte de Estados Unidos y Canadá, la Leagues Cup contará con los nueve mejores equipos de cada conferencia del año pasado en la MLS.

La excepción es el San Diego, nuevo equipo de la MLS y que ocupará el lugar de los Vancouver Whitecaps, que competirán en la Copa de Campeones de la Concacaf y la Canadian Championship.

La Leagues Cup de 2025 tendrá una primera fase con tres partidos por equipo y luego rondas eliminatorias.

Una de las novedades de este año es que los 54 partidos de esa primera fase serán todos ellos duelos con un equipo de la MLS y un conjunto de la Liga MX.

Además, el nuevo sistema de puntuación y clasificación llevará a que en cuartos de final se mantenga esa paridad con cuatro equipos por cada una de las ligas.

El torneo reconocerá asimismo a seis equipos de la Liga MX con menos viajes y privilegios de sede por sus buenos resultados recientes. Esos conjuntos son el América, el Cruz Azul, el Toluca, los Tigres, el Monterrey y los Pumas.

La Leagues Cup, que en 2023 conquistó el Inter Miami y que el año pasado se llevó el Columbus Crew entonces liderado por el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, dará de nuevo tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.

The wait is over 😎



The #LeaguesCup2025 schedule is finally here 🤩 pic.twitter.com/CT2JXEx6EG