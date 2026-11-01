Tigres y Rayados buscan triunfos clave rumbo a la Liguilla

Rayados busca cortar cinco partidos sin vencer a Tijuana, mientras Tigres intentará mejorar su balance como visitante ante Pachuca

Una victoria lo es todo en las aspiraciones de nuestros heroicos equipos locales, un triunfo de los comandados por el argentino Matías Jesús Almeyda los pondría muy cerca de los peldaños de honor en la tabla general. Mientras que, para los dirigidos por el tamaulipeco Víctor Manuel Vucetich Rojas, quienes se encuentran en terapia intensiva, es una obligación para al menos aspirar a rasguñar un boleto de Liguilla.

Pero… esto no será fácil, ya que los de la ‘Pandilla’ no vencen a Xolos desde el Apertura 2023, cuatro empates y una derrota es la cosecha que ha obtenido en sus últimas cinco batallas ante los fronterizos. Por su parte, los de la ‘U’ en sus últimas diez visitas en juegos de Liga MX a la ‘Bella airosa’ solamente un triunfo han conseguido.

Y nuevamente, como la semana anterior, esta será una tarde-noche futbolera, Tigres visitará el Estadio Hidalgo para enfrentar a Pachuca a las 5:00 de la tarde y, al concluir este encuentro, los Rayados del Monterrey recibirán a Tijuana en el Estadio BBVA en punto de las 19:05 horas. Los duelos corresponden a la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026 en la Liga MX.

Así se presentarán en el terreno de juego

Quien impartirá el orden en el duelo entre los del Monterrey en contra de los ‘Tuzos’ será el árbitro central tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina; ahí, tanto Rayados como Xolos saltarán al rectángulo verde guadalupense, la localía con su uniforme tradicional a rayas azul con blanco, pantaloncillo y medias en azul marino; por su parte la visita lo hará totalmente de rojo con negro.

Referente al duelo entre hidalguenses y nuevoleoneses, el juez central chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández será quien lleve el orden en las acciones del partido. Los ‘Tuzos’ saltarán al terreno de juego con su vestimenta característica de líneas en azul con blanco, pantaloncillo y medias en azul; por su parte los de la UANL vestirán de amarillo total.

Un dominio de los de la 'Sultana del norte'

La cronología de los enfrentamientos entre ambas instituciones señala que son 35 los duelos oficiales que han sostenido los del Monterrey en contra de Xolos, donde solo se consideran las batallas de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

Los albiazules han conseguido 13 triunfos, por 14 igualadas y ocho juegos perdidos; en los que perforaron las redes enemigas en 61 ocasiones y en otras 41 sacaron el balón de su portería, teniendo una diferencia positiva de +20.

Con duelos muy parejos

La historia marca que son 68 las batallas oficiales que han tenido los de la UANL en contra de los hidalguenses, en donde se contabilizan solo las batallas jugadas en Fase Inicial y Fase Final desde que se instituyeron los torneos cortos. En este lapso, los del Profe ‘Vuce’ han conquistado 22 victorias, por 25 empates y 21 derrotas, con 97 goles a favor y 94 en contra, para una diferencia de goles positiva de +3.