Tigres vuelve a la senda del Triunfo: vence 4-1 a Chivas

Con goles de Correa, Rodrigo Aguirre y un doblete de Brunetta, Tigres venció 4-1 al líder del torneo, Chivas, y se colocó como séptimo en la tabla general

Una tarde de ensueño fue la que se vivió en el Estadio Universitario, en donde los Tigres goleaban 4-1 a las Chivas del Guadalajara. En un duelo donde los de Guido Pizarro pisó el acelerador a fondo para llevarse la victoria de forma contundente. Con este resultado los de la ‘U’ llegan a 20 puntos y se colocan momentáneamente en zona de calificación de la Tabla General.

Las anotaciones de los de amarillo total fueron obra de Juan Brunetta en un par de ocasiones, además de los tantos marcados por Rodrigo Aguirre y Ángel Correa. Por los rojiblancos lo hizo Daniel Aguirre.

Para la jornada 15, los de la ‘U’ visitarán el Estadio Victoria para enfrentar al Necaxa; el juego será el próximo sábado 18 de abril en punto de las 17:00 horas.

UN TIGRES DECIDIDO A LLEVARSE LA VICTORIA

Al concluir los protocolos establecidos por la Liga MX y con un Sol que engalanaba la cancha del Estadio Universitario, el Árbitro Central veracruzano Maximiliano Quintero Hernández hizo sonar su ocarina para el inicio de las acciones de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por su paisano Gabriel Alejandro Milito.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-2-3-1, mientras que, el cuadro del ‘Mariscal’ se acomodó en el ‘Volcán’ con un 3-4-2-1; con una escuadra de la UANL que desde el principio salió copando cada rincón del terreno de juego, desarrollando un juego de conjunto estratégico y atacando a su rival de manera muy atrevida, tocando en distintos momentos la puerta del marco defendido por José Raúl Rangel.

El ‘Rebaño Sagrado’ pudo contener los múltiples y constantes embates de los felinos, empleándose estratégicamente en su zona del fondo, formando una muralla para detener los embates de los de amarillo total. El peligro era latente en la meta defendida por el ‘Tala’ Rangel que se presagiaba el peligro que se vivía en el área tapatía.

Pero, fue a los 15’ de tiempo corrido cuando Chivas tuvo una equivocación en la salida y que Ángel Correa recupera el esférico, mismo que cede a Rodrigo Aguirre quien prolonga para que llegara Juan Brunneta que define de zurda para el 1-0 en favor de la localía.

Esta situación en lugar de desmotivar a los rojiblancos les dio el impulso para que se fueran con todo sobre la cabaña de Nahuel Guzmán. Y fue a los18’ de tiempo corrido cuando Armando ‘La Hormiga’ González realiza un potente disparo que es atajado por el ‘Patón’ quien envía el obús a tiro de esquina.

Con el correr de los minutos, los de Milito se fueron apoderando de las acciones y la recompensa la obtuvo a los 24’ minutos cuando la escuadra de Occidente recupera el balón adelante del medio campo, posterior a esto Bryan González envía un centro que conecta de volea Daniel Aguirre para vencer a Nahuel Guzmán y así empatar 1-1 el marcador.

Un duelo de alternativas fue el que se presenció en el coso nicolaíta, donde se ejecutaron jugadas por los costados, centros al área y disparos de media distancia que, ponían en predicamentos las cabañas de los cancerberos, que se empleaban a fondo a fin de alejar el peligro de su meta.

El reloj marcaba los 41’ minutos cuando cayó el 2-0 en favor de los de la ‘U’, una asistencia de Ángel Correa que envía su centro al área y que Rodrigo Aguirre conecta de cabeza, para que de nueva cuenta los de amarillo total se fueran arriba en la pizarra.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Quintero Hernández indicó que se agregarían siete minutos más de compensación; en donde tanto los de amarillo total como los rojiblancos buscaron el gol y no pudieron conseguirlo, al consumirse el añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera parte del encuentro.

SE CONSUMÓ UNA GOLEADA EN AMARILLO TOTAL

Para la parte complementaria, los de la Sultana del Norte salieron con la misma oncena inicial, mientras que los de la Perla de Occidente enviaron a la cancha a Santiago Sandoval en lugar de Miguel Gómez. Con esta modificación, Gabriel Milito enviaba mas hombres al frente que le permitiera ofender a los de Guido Pizarro.

A los 46’ de acción se presenta una jugada en donde Ángel Correa remata de testa un centro enviado por Juan Brunetta desde la pradera izquierda de su ataque para el 3-1 en favor de los norteños.

El cronómetro seguía marcando el correr de los minutos en el duelo, pero el grito de gol se ahogaba en la garganta del aficionado que apoyaba a todo pulmón a la escuadra de Tigres; que atacaban a su contrario con llegadas por las bandas a gran velocidad, disparos desde linderos del área y centros al área, la localía buscó consumar la anotación y sellar el partido.

Por grandes lapsos de la parte complementaria se centró el juego en el medio terreno, ambas instituciones no cedían ni un ápice del rectángulo verde nicolaíta; donde el contragolpe fue el arma letal para los 22 que se encontraban en el terreno de juego. Además de volverse ríspido el partido, donde las tarjetas amarillas salieron a relucir.

A los 79’ de tiempo corrido se presentó el 4-1 y su anotador fue nuevamente Juan Brunetta. El cual, aprovechó una Asistencia de Fernando Gorriarán y remató de derecha, colocando ‘la de gajos’ pegado al palo izquierdo del marco encomendado al ‘Tala’ Rangel.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Maximiliano Quintero Hernández decidió agregar seis minutos de reposición. Con un Tigres volcado en plenitud al ataque y unas Chivas que a pesar de la metralla que recibía, supo contrarrestar los embates que se le presentaban. Al consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el 4-1 en favor de los del ‘Conde’ Guido Pizarro.