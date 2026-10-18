Tigres visitará el Estadio Akron para enfrentarse a Chivas

Con arbitraje de Fernando Hernández Gómez, el equipo regio visita a Guadalajara con el objetivo de acercarse al liderato.

De darse la victoria esta tarde para los de Víctor Manuel Vucetich Rojas, su equipo le pisaría los talones al pelotón que encabeza la tabla general en el torneo de Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Y es que en los últimos diez duelos oficiales jugados en ese recinto, los de la ‘U’ se han traído cinco triunfos y tres igualadas.

Esta tarde el Estadio AKRON será el lugar en donde sostendrán su enfrentamiento 21 en ese recinto los Tigres de la UANL y las Chivas del Guadalajara; en punto de las 17:07 horas el árbitro central capitalino Fernando Hernández Gómez marcará el inicio de las acciones y donde ambas escuadras saltarán al rectángulo verde con sus indumentarias tradicionales.

Son 20 los duelos jugados en el coso construido en el municipio de Zapopan, Jalisco; lugar en el que un 30 de julio de 2010 se dio la patada inicial en el duelo entre los tapatíos y el Manchester United, en donde el ‘Rebaño sagrado’ venció 3-2 a los ingleses y la primera anotación fue obra de Javier Hernández, quien vistió la playera rojiblanca a rayas.

En dichas contiendas oficiales, todas ellas de la Liga BBVA MX, la numeraria indica que tanto los de la Sultana del Norte como los de la Perla de Occidente han sumado seis victorias por ocho empates, donde los auriazules anotaron 21 goles y recibieron 19 dianas.

Rugidos que imponen en torneos cortos

La historia marca que son 68 las batallas oficiales que han tenido los de la ‘U’ en contra del ‘chiverío’, considerando únicamente los duelos disputados de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los auriazules han conquistado 25 victorias, por 23 empates y 20 derrotas, con 89 goles a favor y 82 en contra, para una diferencia de goles positiva de +7.

De las 89 dianas anotadas por los de amarillo y azul, 14 fueron de André-Pierre Gignac; cuatro tantos de Juan Francisco Brunetta; además de tres goles de Anselmo Vendrechovski, Claudio Núñez, Francisco Fonseca y Nicolás Ibáñez, respectivamente.