Tigres visita a Xolos con seis juegos sin ganar de visitante

Los felinos ligan seis juegos del campeonato mexicano sin ganar en patio ajeno: cuatro derrotas y dos empates, sin victorias

Para Tigres no será fácil arrancar con el pie derecho la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en la cual visitará a Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana esta noche, a partir de las 21:10 horas, tiempo de Monterrey, en duelo de la Jornada 1.

Y es que los felinos ligan seis juegos del campeonato mexicano sin ganar en patio ajeno: cuatro derrotas y dos empates, sin victorias.

La última victoria de “La U” fuera del Estadio Universitario, en la Primera División del futbol mexicano, fue hace casi cinco meses: el pasado sábado 20 de febrero al vencer 4-1 al América en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Números respaldan a los auriazules

La historia marca que son 33 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de Tijuana, donde únicamente han disputado duelos de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los auriazules han conquistado 19 victorias, por ocho empates y seis derrotas, con 53 goles a favor y 24 en contra, para una diferencia de goles positiva de +29.

En las 53 dianas de “La U”, ocho son de André-Pierre Gignac ocho veces, seis de Juan Brunetta y cuatro de Lucas Lobos, Lucas Zelarayán y Juan Pablo Vigón.

Se levanta el telón

‘El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan Campeonatos’… es una frase dicha por el basquetbolista estadounidense Michael Jordan, misma que pudiéramos aplicar para la escuadra de Tigres en el inicio esta noche del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, equipo que jugará su torneo corto 59 y disputará su batalla 991 oficial de fase inicial.

En la continuación de la Jornada 1 de la fase regular, el Estadio Caliente de Tijuana será la sede que albergará la contienda entre los Xolos y los de la UANL a partir de las 21:10 horas, con el sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas como árbitro central.

La escuadra fronteriza saltará al terreno de juego, del coso ubicado en el Boulevard Agua Caliente, con una vestimenta tricolor, similar al utilizado por la Selección Mexicana y que lo conforma el jersey en color verde, pantaloncillo blanco y medias rojas; por su parte los universitarios lo harán con su tradicional uniforme en amarillo total con vivos en azul, pero en su nueva versión.

Han pasado 69 días desde aquel sábado 9 de mayo de 2026 en el que los Tigres de la UANL disputaron su último partido oficial en la Liga MX. Esa noche se enfrentaron al Guadalajara en tierras tapatías… y la escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cayó 2-0 y quedó eliminado en la fase de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026.

¿Lo extrañarán?

Un dato relevante para considerar en el Apertura 2026, es que sería la primera desde 2015 en la que no participaría en Tigres su referente histórico francés André-Pierre Gignac, quien con la escuadra de amarillo total concretó 219 goles en duelos oficiales. De los cuales, 193 anotaciones las consumó en torneos avalados por la Liga MX y 26 en competiciones internacionales.

Para esta campaña, los dirigidos por Guido “El Conde” Pizarro se hicieron de los servicios del defensa argentino Alan Franco, quien llega procedente del club Sao Paulo de Brasil, además del joven delantero mexicano Emmir Pérez, proveniente de los Cimarrones de Sonora y que cuenta con 19 años de edad.