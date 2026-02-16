Tigres visita a Cruz Azul en duelo clave del Clausura

Tigres enfrenta a Cruz Azul en la jornada 6 del Clausura; ambos suman 10 puntos, con ligera ventaja felina en diferencia de goleo

En el cierre de la jornada 6 del Torneo de Clausura en la Liga Mx, esta tarde los Tigres visitan al nómada Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, en punto de las 16:30 horas.

Tanto los de Guido Hernán Pizarro Demestri como los de Nicolás Ricardo Larcamón presentan números muy similares, al sumar ambos 10 puntos; solo que los de la ‘U’ presentan una mejor diferencia de goleo al tener un +5, por un +3 de los celestes.

Cabe resaltar que, el representativo de la UANL en su duelo ante Santos Laguna de la fecha 5 se llevó la victoria por marcador de 5-1 y logró conseguir su gol 1600 en partidos oficiales de Liga y Liguilla, desde que fueron instaurados los torneos cortos.

La anotación corrió a cargo de su canterano Diego Alexander Sánchez Guevara a quien apodan ‘El Chicha’, siendo la diana que cerró la cuenta en esa contienda.

Para esta batalla, el arbitraje correrá a cargo del silbante tapatío Daniel Quintero Huitrón, donde ambos contendientes saltarán al rectángulo verde del coso de la Calzada Ignacio Zaragoza con sus uniformes tradicionales; los locales lo harán completamente de azul y la visita en amarillo total.

Ligero equilibrio de la 'máquina celeste'

La historia marca que son 67 las batallas oficiales de fase Inicial y Final que han sostenido los universitarios en contra de los cementeros en torneos cortos.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 23 de sus enfrentamientos, en 19 más igualaron en el marcador y en 25 ocasiones cargaron con la derrota ante los dirigidos por el Profe ‘Larca’, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 73 veces y les propinaron 80 pepinillos.

Los 73 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac siete veces; en otras tres ocasiones fueron Andrés Silvera, Anselmo Vendrechovski, Claudio Suárez, Irenio Soares, Itamar Batista y Luis Hernández quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados; concluyen el listado con dos anotaciones las realizadas por Eduardo Vargas, Emmanuel Villa, Guido Pizarro, Héctor Mancilla, Juan Brunetta, Lucas Lobos, Luis García Fernández y Walter Gaitán.