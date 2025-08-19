Tigres veta a aficionados violentos del Estadio Universitario

A los tres sujetos se les retiró el abono permanentemente y fueron entregados a las autoridades correspondientes para determinar su situación legal

Tras los hechos violentos ocurridos en el Estadio Universitario luego de la derrota de 3-1 de Tigres sobre América, el club tomó acciones y anunció el veto de por vida a los pseudo aficionados involucrados en una riña tanto en gradas, como en la explanada del inmueble.

De acuerdo con un comunicado emitido por el club, se detuvieron a tres personas identificadas como Erick, de 25 años, Alberto, de 52 y Víctor, de 54 años, quienes fueron ubicados gracias a los distintos videos que circularon mediante las redes sociales, además del sistema de cámaras del estadio.

Además de ser entregados a las autoridades correspondientes, a los tres se les retiró el abono de por vida, por lo que no podrán volver no solo al "Volcán", sino que mediante la tecnología del Fan ID se les negará el acceso a cualquier otro estadio de México.

De igual manera, con respecto al aficionado que fue agredido en la explanada de rectoría, se informó que el club le envió ayuda médica de inmediato y fue trasladado a la clínica 33 para recibir atención médica.

Con estas acciones, el Club Tigres reafirma su compromiso con ofrecer un espacio seguro para disfrutar del fútbol en un ambiente familiar donde hay espacio para afición local y visitante.