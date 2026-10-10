Tigres vence a Toluca y se acerca a zona de Liguilla

Los felinos superaron 3-2 al superlíder, los Diablos Rojos y dan un saltó al sitio 11 y estan a dos puntos de zona dd fase final

Los Tigres quieren calificar a la Liguilla. Y es que hoy vencieron 3-2 al Toluca en el Estadio Universitario, llegaron a 13 puntos, brincaron al sitio 11 de la Tabla General y se colocaron sólo dos puntos abajo de zona de fase final.

Con anotaciones de Juan Brunetta en un par de ocasiones y Guillermo Martínez, los de la UANL ligaron dos victorias, ya que en la fecha anterior vencieron en casa 1-0 al Puebla.

Paulinho y Federico Viñas anotaron por los mexiquenses.

El próximo viernes, los auriazules visitarán a las Chivas en punto de las 17:07 horas en el Estadio AKRON.

UN TIGRES OFENSIVO, CON DOMINIO EN LA CONTIENDA

Tras concluir los protocolos tradicionales de la Liga BBVA Mx, el árbitro central tapatío Daniel Quintero Huitrón indicó el inicio de las hostilidades sonar su ocarina para posteriormente realizar la señal más futbolera; con esto se daba el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el argentino Antonio Ricardo Mohamed Matijevich.

El parado en el rectángulo verde presentado tanto por los del profe ‘Vuce’ como por el 'Turco' fue un claro 4-2-3-1; donde ambos estrategas salieron en busca de la posesión de 'la redonda'.

Los de la 'U' desde el arranque del juego se plantaron sobre el marco defendido por el tapatío Luis García, quien vistió un elegante atuendo en color verde. Cabe destacar que, el cancerbero escarlata se tuvo que emplear a fondo, ante las constantes llegadas a velocidad por ambas praderas y centros 'a la olla', aunado a los 'riflazos' de poder que ejecutaban desde fuera del área.

Tal y como lo señala el dicho: 'tanto fue el cántaro al agua, hasta que se rompió' y fue precisamente al minuto 5' cuando Juan Brunetta pone arriba a los de la 'U' en el marcador, al conectar de zurda un fuerte disparo que se le va entre las piernas al portero rojo 'Lucho' García, para el 1-0 en favor de los de amarillo y azul.

Fue así como transcurrieron los minutos, en el que Tigres tomó la iniciativa de las acciones en la mayor parte del tiempo, en donde pretendieron incrementar la ventaja ante un pasivo cuadro 'choricero' qué no se conectaba en el duelo, con esporádicas llegadas sobre la meta defendida por el argentino Nahuel Guzmán, quien portó una indumentaria en color gris.

La presión ejercida por los de la UANL se reflejaba en los distintos sectores del rectángulo verde del 'Volcán' y para toda acción viene una reacción; el delantero celayense Guillermo Martínez se hizo presente en el marcador a los 37' de tiempo corrido, tras conectar de pierna derecha una asistencia de Brunetta y poner el 2-0 para la causa felina.

Fue entonces que la escuadra mexiquense despertó y a los 41' de acción el Goleador portugués Joao Paulo Dias Fernandes acercó a su equipo en el marcador, al conectar con acierto de pierna izquierda y mandar besar las redes universitarias para el 2-1.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45 minutos de tiempo corrido, cuando el nazareno Quintero Huitrón indicó que se agregarían cuatro minutos más; tras consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera parte. No se omite manifestar que el DT Antonio Mohamed fue expulsado de la contienda por reclamos a la autoridad en el terreno de juego.

EN LA SEGUNDA PARTE, TIGRES CONSUMA SU TRIUNFO

Para el complemento, el 'chorizo power' como acostumbra llamarlo el narrador y comentarista de Azteca Deportes Christian Martinolli, realizó una modificación en su parado inicial al mandar al campo al uruguayo Federico Viñas sustituyendo al sinaloense Érick Gutiérrez.

Y fue a los 53' de tiempo corrido cuando el recién ingresado Federico Viñas conecta de zurda una asistencia de Helinho, dejando sin oportunidad al guardameta Guzmán que nada pudo hacer y así concretar el 2-2.

Esta anotación motivó a los de Víctor Manuel Vucetich, tanto que seis minutos después Juan Brunetta puso el 3-2 en favor de la localía; el argentino conectó de derecha un pase de su paisano Fernando Gorriarán y así irse al frente en el marcador de nueva cuenta.

Por varios lapsos de la batalla deportiva, pudimos ver la misma película del primer tiempo, con un Tigres volcado al ataque y un Toluca que defendía, pero, que buscaba dar ese pase a profundidad que le hiciera un daño letal a su rival.

Tanto Vucetich como Mohamed realizaron una serie de modificaciones en su parado inicial en el rectángulo verde con el correr de los minutos, con la intención de 'tener piernas frescas' en las diversas líneas del rectángulo verde universitario, que les ayudaran a la generación de peligro o a defender cabalmente los embates de su enemigo deportivo.

El duelo por lapsos prolongados se volvió ríspido, con la aparente complacencia del Juez Central que dejó pasar por alto faltas claras entre los 22 guerreros que se encontraban en la cancha.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Daniel Quintero Huitrón determinó agregar seis minutos de reposición, con un Toluca volcado al ataque. Al concluir el añadido, se escuchó el silbatazo final y con ello, la tercera victoria en la era de Víctor Manuel Vucetich.