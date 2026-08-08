Tigres vence a Minnesota United en penales en la Leagues Cup

Tigres mantiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final, aunque todavía necesita cerrar con un resultado favorable su participación en la primera fase

Tigres volvió a encontrar en Nahuel Guzmán a su principal figura para imponerse a Minnesota United en la tanda de penales, después de empatar 0-0 durante el tiempo reglamentario en el Allianz Field.

El guardameta argentino detuvo dos disparos en la definición y permitió que el conjunto universitario se quedara con el punto adicional.

Con este resultado, los felinos alcanzaron cuatro unidades en la Leagues Cup 2026, producto de dos empates y dos triunfos desde los once pasos.

Nahuel mantiene con vida a Tigres

Minnesota comenzó el encuentro con mayor profundidad y exigió desde los primeros minutos a la defensa regiomontana. Cerca del minuto 20, Mamadou Dieng conectó un cabezazo a corta distancia, pero Nahuel reaccionó para impedir la apertura del marcador.

La oportunidad más clara para el conjunto estadounidense llegó antes del descanso. Una falta de Jesús Garza sobre Anthony Markanich fue revisada mediante el VAR y terminó con la marcación de un penal a favor de los locales.

Joaquín Pereyra se encargó del cobro, pero su disparo se estrelló en el travesaño. El fallo mantuvo el empate y permitió que Tigres llegara al descanso sin recibir anotaciones.

Los universitarios intentaron responder mediante Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Rodrigo Aguirre, aunque sus aproximaciones no fueron suficientes para superar al guardameta Alec Smir.

Minnesota perdona en la última jugada

Tigres mejoró su presencia ofensiva durante la segunda mitad y consiguió instalarse con mayor frecuencia en territorio rival, pero careció de precisión al momento de terminar sus jugadas.

Minnesota estuvo cerca de ganar el encuentro en la última acción del tiempo reglamentario. Después de un saque de banda y un cabezazo dentro del área, el balón quedó en los pies de Kelvin Yeboah, quien remató desde corta distancia, pero su disparo golpeó el poste.

El 0-0 obligó a definir el punto adicional mediante una tanda de penales, instancia en la que Nahuel Guzmán volvió a asumir un papel decisivo.

Nahuel decide la tanda de penales

Juan Brunetta y Fernando Gorriarán convirtieron sus ejecuciones para Tigres, mientras que César Araújo no pudo concretar su disparo.

Del lado de Minnesota, Carlos Harvey fue el único que logró vencer al portero argentino. Nahuel detuvo los cobros de Kelvin Yeboah y Joaquín Pereyra, intervenciones que terminaron inclinando la definición a favor del equipo regiomontano.

El resultado confirmó el segundo triunfo consecutivo de Tigres en tanda de penales. En su presentación, el conjunto felino había empatado 1-1 frente a Real Salt Lake y posteriormente se impuso 6-5 desde los once pasos.

Con cuatro puntos después de dos jornadas, Tigres mantiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final, aunque todavía necesita cerrar con un resultado favorable su participación en la primera fase.

El equipo universitario disputará su tercer encuentro ante Vancouver Whitecaps, en un partido que será determinante para definir su posición entre los clubes de la Liga MX que buscan continuar en el torneo.