Tigres va por un paso firme en la Leagues Cup

El conjunto felino enfrenta al Minnesota United en busca de un triunfo que abra camino rumbo a la clasificación en el torneo

Tigres afrontará este viernes su segundo compromiso dentro de la Leagues Cup 2026 cuando visite al Minnesota United FC en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia binacional.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro llega motivado tras su presentación en el torneo, donde empató 1-1 ante Real Salt Lake y posteriormente se impuso 6-5 en la tanda de penales, resultado que le permitió sumar dos unidades.

El gol de los felinos en ese compromiso fue obra del argentino Juan Brunetta, uno de los futbolistas más destacados del plantel auriazul.

Gracias a ese resultado, Tigres se mantiene en la pelea por uno de los lugares disponibles para la siguiente ronda. Una victoria frente al cuadro de la MLS lo acercaría considerablemente a la clasificación y fortalecería sus aspiraciones de pelear por el título del certamen.

Del otro lado estará un Minnesota United obligado a reaccionar. El conjunto estadounidense perdió 2-1 en su debut ante Juárez y llega a la segunda jornada con la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus posibilidades de avanzar. Además, atraviesa una racha negativa de varios encuentros sin conocer la victoria, situación que aumenta la presión sobre el equipo local.

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente especial, ya que será el primer partido oficial en la historia entre Tigres y Minnesota United. Por ello, además de los puntos en disputa, ambos clubes buscarán quedarse con el primer antecedente favorable de esta naciente rivalidad internacional.