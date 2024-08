 Tigres tiene al mejor arquero de la liga: 'Tata' Martino

Gerardo 'Tata' Martino llenó de elogios al arquero de los TIgres, Nahuel Guzmán, a quien calificó como el mejor portero de la liga, esto en su análisis post al partido en que su equipo cayó ante la U de Nuevo León.

"Hemos recibido dos goles prácticamente de borde de área, mucho más producto de la calidad individual que de una gestación de jugada, sobre todo el de Bruneta, es un gol difícil de hacer y la verdad que hizo un gol extraordinario. Y bueno, y también observar que Tigres, tal cual sucede en la liga mexicana, tiene al mejor arquero de la liga".

El DT argentino consideró que por el 'Patón', su equipo no pudo empatar el partido, "Nosotros, más allá de estar clasificados, competimos bien, alcanzamos el empate, tuvimos dos situaciones para hacer el segundo gol, y por Nahuel no pudimos hacerlo, me parece que merecimos un poco más de lo que nos llevamos, y la sensación que tenemos es que con equipos de primer nivel podemos competir bien.

Nahuel Guzmán en los minutos finales, sacó un baló complicado a disparo del autor del gol, Campana, y sobre esta acción Martino dijo que, "La verdad es que se movió bien, se tiró atrás, se asoció, hizo el gol del penal, tuvo la otra oportunidad que con cualquier otro arquero es gol, con Nahuel no es gol".

Comentarios