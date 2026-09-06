Tigres sufre para ganar: empata en casa ante Necaxa

En los últimos 10 juegos oficiales, entre Liga MX (fase regular y Liguilla) y Leagues Cup, los felinos solo registran una victoria.

En una noche lluviosa, los Tigres de la UANL empatan 1-1 con Necaxa, dejando una fuerte incertidumbre de cara al Clásico Regio que sostendrá ante Rayados y que se celebrará el sábado próximo en el 'Gigante de Acero'.

Las anotaciones fueron obra de Rodrigo Aguirre por los de la ‘U’ y por parte de los necaxistas lo hizo Owen González.

Nada para nadie en la primera mitad.

Luego de concluir los protocolos establecidos por la Liga BBVA MX, la árbitra central hidrocálida Karen Hernández Andrade dio el silbatazo inicial y posteriormente realizó la señal más futbolera; con esto se marcaba el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el uruguayo Martín Varini Dizioli.

El parado en el rectángulo verde presentado por los del profe ‘Vuce’ era un claro 4-4-2; por su parte, los de Varini mostraban un 3-4-2-1, el cual denotaba que veríamos un duelo netamente ofensivo, pero con un medio campo copado de futbolistas, en donde el brincar la línea sería parte esencial de la contienda.

Si bien es cierto que los de la 'U' mostraron un juego agresivo en su ataque, con llegadas a velocidad por los costados y centros 'a la olla' que ponían en peligro la meta defendida por Luis Jiménez. Los necaxistas se plantaron de forma ordenada en su línea defensiva, formando una muralla sólida que impedía que el obús se incrustara en su portería.

Pero fue a los 12 minutos de tiempo corrido cuando la visita se fue arriba en el marcador 1-0, por conducto de Owen González, quien de derecha contraremata un balón que se estrella en el poste y solo empujó el esférico que terminó besando las redes del marco encomendado a Nahuel Guzmán.

Los de Martín Varini se fueron con todo al ataque y en la cabaña del 'Patón' en cada llegada que ejecutaban se sentía el peligro. Se jugaba el minuto 21' cuando, tras el cobro de un tiro de esquina, Rodrigo Aguirre comete una mano dentro del área y la jueza central marca penalti posterior a consultarlo en el VAR. El cobro lo realiza Julián Carranza y este es detenido por el cancerbero de la 'U'.

La lluvia no cesaba en la cancha del 'Volcán' y la presión era ejercida por los de la UANL, era permanente y a los 40' de acción Rodrigo Aguirre remata de 'testa' el tiro de esquina cobrado por Juan Brunetta para el 1-1.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45 minutos de tiempo corrido, cuando la nazarena Karen Hernández Andrade indicó que se agregarían cinco minutos más de compensación; tras consumirse el añadido, la árbitra central marcó la finalización de la primera mitad del partido con un empate de 1-1.

Una segunda parte de imprecisiones y juego ríspido

Para la parte complementaria, tanto los auriazules como los hidrorayos regresaron al campo con los mismos jugadores que estuvieron en el terreno de juego al concluir la batalla en su primera mitad.

La lluvia no cesaba en el segundo tiempo, en el que ambas escuadras hacían ver por momentos que era una 'copia al carbón' de lo que se presentó en el tiempo que le antecedió; en un duelo de alternativas que ponían en peligro ambas porterías, haciéndose ver muy sólidos en su accionar los arqueros.

Fue entonces que Víctor Manuel Vucetich realizó una serie de modificaciones en su esquema, intentando darles frescura a sus líneas. Al mandar al terreno de juego a César Araujo y Diego Sánchez en lugar de Henrique Simeone y Ricardo Monreal.

Los felinos tundieron de metralla la meta defendida por Luis Ronaldo Jiménez González, que vistió un elegante conjunto en verde y rojo. Por momentos, se veía a los de la UANL que 'se metían hasta la cocina', ahogando el grito de gol en sus aficionados.

Con línea de cinco y doble contención fue como se replegaron en su zona defensiva los de Aguascalientes, por momentos haciendo del juego ríspido su fuerte.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Hernández Andrade determinó agregar siete minutos de reposición. Al concluir el añadido, se escuchó el silbatazo final.