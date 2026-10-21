Tigres, sin margen de error y obligados a acercarse a Liguilla

Tigres busca esta noche ante el León un triunfo que le permita construir una racha positiva que lo impulse hacia los puestos de clasificación

Los Tigres reciben esta noche al León en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026, un encuentro que luce determinante para las aspiraciones de los auriazules de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final.

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich llega a este compromiso ubicado en el decimotercer lugar de la tabla general con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas, una cosecha que ha quedado por debajo de las expectativas para una plantilla acostumbrada a competir en la parte alta de la clasificación.

Pese a la irregularidad mostrada a lo largo del torneo, los auriazules han dado señales de recuperación en las últimas semanas. Tigres viene de empatar 1-1 ante Chivas en el Estadio Akron, resultado que se sumó a una de sus victorias más importantes del certamen, el triunfo por 3-2 frente al entonces líder Toluca. Sin embargo, continúan obligados a sumar de tres para no rezagarse en la carrera por un boleto a la Liguilla.

Uno de los principales problemas del cuadro universitario ha sido la falta de regularidad ofensiva y defensiva. Después de 12 jornadas registra 14 goles anotados y 16 recibidos, cifras que reflejan las dificultades para imponer condiciones de manera constante durante el campeonato.

Para este compromiso, Tigres afrontará una baja sensible. El argentino Juan Brunetta no estará disponible tras ser expulsado en el encuentro ante el 'Rebaño'. La ausencia del creativo representa un golpe importante, ya que ha sido uno de los futbolistas más determinantes del equipo, con participación directa en gran parte de las anotaciones felinas durante el torneo.

Del otro lado aparece un León que ocupa la séptima posición con 18 unidades y que también llega necesitado de puntos luego de sufrir una derrota de 5-3 frente al América en la fecha anterior. La Fiera buscará mantenerse en puestos de clasificación directa, mientras que Tigres intentará aprovechar la localía para recortar distancias respecto a la zona de Liguilla.

El partido está programado para disputarse este martes 20 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Universitario. Más allá de los tres puntos, el duelo representa una prueba de carácter para Tigres, que entra en la recta final de la fase regular con poco margen de error y la necesidad de confirmar una reacción que le permita mantenerse con vida en el Apertura 2026.

Dónde ver el partido

Disfruta la transmisión del duelo entre Tigres ante León a través de la pantalla de Azteca 7 con la narración y comentarios de los expertos de Fut Azteca.