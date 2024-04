'Tigres siempre es fuerte en casa': Diego Lainez

Tigres recibirá mañana a Pachuca en el Volcán Universitario, en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del presente torneo, por ello, entrenaron esta mañana con miras a esta visita, que en números, favorece a la U, pues en toda la historia de los torneos cortos, los Tuzos sólo han vencido una vez a los felinos en casa.

Al respecto habló Diego Lainez en conferencia de prensa, quien se siente tranquilo ante la estadística, pues además del abrumador dominio de la U ante Pachuca en el Volcán, los dirigidos por Robert Dante Siboldi hilan 26 partidos sin perder de local.

"El equipo siempre es fuerte en casa, tenemos una racha larga sin perder aqui, es algo que pocos equipos lo pueden decir, todo son estadísticas uno nunca sabe pero este equipo muestra siempre su mejor versión en su casa con su gente", comentó el jugador mexicano.

Una victoria para los auriazules, significaría mantenerse dentro de los primeros 4 lugares de la tabla general, por lo que Lainez destaca la importancia de darle seriedad a este partido.

"Es importante también el partido contra Columbus pero tenemos un plantel amplio y con talento, el equipo lo ha demostrado siempre que se usan diferentes sistemas, ha respondido y contra Pachuca será así, será competitivo como siempre lo ha sido, tenemos uno de los mejores plantel de liga y estamos pensando en las competiciones por igual".

Por último, el procedente de Betis calificó su paso por Tigres, y aprovechó para agradecer a Siboldi por 'potencializar' sus virtudes.

"He mejorado en muchos aspectos, puedo ser ofensivo como extremos, si tambien me pide más sacrificio guardar un poco más el orden, jugar como carrilero también lo hago sin problema, gracias a eso he tenido más opciones en mi juego, he mejorado no solo en mis virtudes sino en lo que muchas veces no hacía antes, lo he potencializado".

Tigres enfrentará este sábado a los Tuzos en el Volcán Universitario, en la previa de una semana donde se jugarán su boleto para la siguiente ronda de la Concacaf ante Columbus, y el Clásico Regio en la liga.

