Tigres se queda sin director técnico; renuncia Guido Pizarro

Guido Pizarro presentó su renuncia como director técnico de Tigres y la directiva decidió aceptarla tras el complicado arranque del Apertura 2026

La etapa de Guido Pizarro al frente de Tigres llegó a su fin. El estratega argentino presentó su renuncia a la dirección técnica del conjunto felino y la directiva decidió aceptarla, en una determinación que sacude al club apenas en las primeras semanas del torneo Apertura 2026.

La salida se produce después de un arranque incierto del campeonato y tras el empate de último minuto que Tigres dejó escapar frente al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, resultado que incrementó la presión alrededor del proyecto deportivo.

De capitán a entrenador

Pizarro asumió el cargo durante el Clausura 2025 luego de la inesperada salida de Veljko Paunovic. La decisión generó sorpresa en aquel momento, ya que el técnico serbio mantenía al equipo en los primeros puestos de la clasificación.

El cambio fue aún más llamativo porque el argentino pasó de ser capitán del equipo a convertirse en entrenador prácticamente de un día para otro, iniciando así una nueva etapa dentro de la institución donde construyó gran parte de su carrera como futbolista.

Los números de su gestión

Durante su paso por el banquillo auriazul dirigió un total de 70 partidos entre Liga MX, Liguilla, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

Bajo su mando, Tigres alcanzó las Semifinales del Clausura 2025 y de la Concacaf Champions Cup de ese mismo año, posteriormente, llevó al equipo a disputar la Final del Apertura 2026 y también la Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Sin embargo, pese a mantenerse competitivo en varios torneos, el conjunto regiomontano no logró conquistar ninguno de los títulos que se había planteado como objetivo principal.

Tigres inicia la búsqueda de su reemplazo

Tras aceptar la renuncia de Pizarro, la directiva deberá definir en los próximos días quién tomará el mando del equipo.

Por ahora no existe certeza sobre si el nuevo entrenador estará disponible para dirigir el encuentro del próximo sábado ante Querétaro o si el club recurrirá de manera temporal a un técnico interino surgido de la propia estructura institucional.