Tigres se lleva el punto extra ante Real Salt Lake

Los felinos igualaron 1-1 y se impusieron 6-5 en penales para iniciar con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026

Esta noche en el America First Field, los Tigres de la UANL empató 1-1 ante el Real Salt Like, pero, en serie de penaltis se lleva el punto extra al anotar todos sus disparos y vencer 6-5 a los del estado de Utah; en la jornada inaugural de la Leagues Cup.

El viernes próximo, en partido correspondiente a la jornada 2 de este certamen, el cuadro de la ‘U’ se enfrentará al Minnesota United FC en el Allianz Field, en duelo programado a las 19:00 horas.

UN DUELO DE ALTERNATIVAS SE VIVIÓ EN EL PRIMER TIEMPO

Tras hacer sonar su silbato el Juez Central hondureño Selvin Brown se inició la batalla deportiva entre los dirigidos por el regiomontano Hernán Rodrigo Elizondo González y los pupilos del argentino Pablo Mastroeni, para el comienzo de la fecha 1 de la Leagues Cup entre los representantes de la Liga BBVA Mx y la Major League Soccer (MLS).

Desde el primer minuto, tanto los auriazules como los de ‘tinto y cobalto’ comenzaron a medir sus fuerzas ofensivas y defensivas, imponiendo un orden en cada una de sus líneas de juego y practicando un notorio juego de conjunto, que, hacía de esta contienda un duelo atractivo.

Pero, a los 6’ minutos de iniciado el partido se teje una jugada por la pradera izquierda del ataque de los de amarillo con azul cuando Ozziel Herrera enviara un centro al área que conecta de cabeza Rodrigo Aguirre y, sin marca Juan Brunetta empuja el balón a la red para el 1-0 en favor de los de la UANL.

Poco a poco, el cuadro norteamericano comenzó a apoderarse de la redonda, pero, los universitarios controlaban los embates de su rival. Y fue entonces que a los 16’ de tiempo corrido, con asistencia de Morgan Guilavogui, el argentino Pablo Ruiz disparó de media distancia desde linderos del área que deja sin oportunidad al arquero Nahuel Guzmán para emparejar los cartones a 1-1.

Si bien es cierto que, la contienda se centró en el medio terreno por momentos prolongados, pudimos disfrutar las llegadas de los jugadores por los costados a gran velocidad, disparos desde linderos del área, aunado a que en repetidas ocasiones el juego se volvió ríspido y el Juez Central pudo poner orden en los momentos complicados por la comisión de la falta.

El nazareno Selvin Antonio Brown Chavarría decretó tres minutos de alargue en la batalla, que, al cumplirse el agregado se decretó el final de la primera mitad, para el beneplácito de los aficionados que se hicieron presentes en el coso del estado de Utah.

NADA PARA NADIE Y A PENALTIS

Para la segunda mitad de la batalla, tanto los del ‘Lago Salado’ como los de la UANL no efectuaron ninguna modificación en el campo, pues mandaron al rectángulo verde nuevamente a su oncena inicial. Ambas escuadras salieron con un planteamiento netamente ofensivo, en la búsqueda de los tres puntos, ya que el empate los mandaría a penaltis y el ganador se llevaría el punto extra.

Con el paso de los minutos, los universitarios se hicieron del control de las acciones, al momento de crear el último pase en la última parte del campo, sus futbolistas no lograron conectarse, ya que el toque lo conectaban de forma fallida. A los 59’ de acción la localía realizó un par de modificaciones en su esquema al salir del terreno de juego a Dominik Marczuk y Víctor Olatunji, para dejar su lugar a Sergi Solans y Zach Booth.

Ante los cambios presentados, el timonel visitante envió al rectángulo verde al orgullo de la colonia Independencia Diego Sánchez en sustitución del sinaloense Ozziel Herrera, buscando darle profundidad a su ataque con mayor velocidad.

La parte complementaria fue una ‘copia al carbón’ de lo presentado en la primera mitad, en lo que respecta a las jugadas generadas en la zona ofensiva como al momento de defenderse en su parte baja; con atinadas intervenciones de los cancerberos Rafael Cabral del Real Salt Like como Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque de Tigres.

La jugada de mayor peligro se presentó a los 84’ minutos, cuando tras recuperar el balón Diego Lainez en tres cuartas partes de la cancha, cede a Juan Brunetta, quien a su vez manda su pase al ‘Chicha’ Sánchez que, por la pradera izquierda de su ataque se interna al área y tras el disparo de Sánchez el defensa Philip Quinton envió el obús a tiro de esquina.

El nazareno hondureño Selvin Antonio consideró agregar tres minutos de reposición en el encuentro. Ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central y con este empate ambos equipos se disponían al cobro desde los 11 pasos, que definiría el punto extra.

Por los Tigres anotaron Juan Francisco Brunetta, Fernando Gorriarán, Rodrigo Aguirre, César Araujo, Alan Franco y Jesús Garza.

Mientras que por los del Real Salt Like la metieron Juan Manuel Sanabria, Sergi Solans, Diego Luna, Diego Luna, Lukas Engel y falló Zach Booth.