Tigres se juega el boleto ante un Vancouver ya eliminado

Los felinos reciben este martes en el Volcán al Vancouver con cuatro puntos y la obligación de cerrar fuerte para aspirar a avanzar en la Leagues Cup.

Tigres cierra este martes su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 cuando reciba al Vancouver Whitecaps, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto felino para avanzar a los cuartos de final del torneo.

El encuentro se disputará a las 20:00 horas, en el estadio Universitario, escenario que por primera vez será sede de un partido de este certamen.

El equipo dirigido de manera interina por Hernán Elizondo llega invicto al compromiso con cuatro puntos, luego de empatar sus dos encuentros previos durante el tiempo reglamentario y obtener el punto extra en las tandas de penales. En su debut igualó 1-1 ante Real Salt Lake y posteriormente se impuso 6-5 desde los once pasos, mientras que en la segunda jornada empató 0-0 frente a Minnesota United y ganó la definición 4-2.

Con este panorama, los auriazules necesitan una victoria para alcanzar siete unidades y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la ronda de eliminación directa.

Además de sumar los tres puntos, Tigres deberá estar atento a otros resultados debido al formato de competencia, que clasifica a los mejores equipos de cada liga.

Del otro lado estará un Vancouver Whitecaps que llega sin posibilidades de avanzar tras sufrir derrotas consecutivas ante Atlante (1-0) y FC Juárez (3-1), resultados que lo dejaron eliminado de manera anticipada.

Para complicar aún más el panorama del conjunto canadiense, el equipo arribó a Monterrey sin una de sus principales figuras, el alemán Thomas Müller, quien no realizó el viaje para este último compromiso de la fase de grupos

Los antecedentes también favorecen a los regiomontanos. Tigres mantiene un historial invicto frente a Vancouver Whitecaps en competencias oficiales, con tres victorias y dos empates en cinco enfrentamientos. El antecedente más reciente entre ambos se dio en la Concacaf Champions Cup de 2024, cuando los felinos eliminaron al cuadro canadiense.

Tigres buscará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para conseguir un triunfo que lo acerque a los cuartos de la Leagues Cup.